"КуйбышевАзот" признан благотворителем года

Благотворительная деятельность ПАО "КуйбышевАзот" получила высокую оценку городского сообщества, признавшего предприятие победителем городского конкурса "Благотворитель года — 2022". Итоги конкурса были озвучены в рамках торжественного приема главы города, приуроченного ко Дню Города.

"КуйбышевАзот" работает практически по всем направлениям благотворительной деятельности и делает много добрых дел не только в рамках города, но и всего региона.

Большое внимание уделяется поддержке медицинских и образовательных учреждений, а также экологическим проектам, реализация которых находится на контроле общественных экологических организаций. "КуйбышевАзот" на протяжении многих лет поддерживает молодежный форум "iВолга", парусный спорт, детские творческие и спортивные коллективы, художественный и краеведческий музеи, театры, образовательные учреждения, занимается благоустройством городских территорий и др.

Предприятие реализует проекты благоустройства и программу "Дворовый спорт", финансируя на нескольких городских площадках работу профессиональных тренеров, закупку инвентаря, проведение соревнований, установку спортивных городков, благодаря чему дети имеют возможность бесплатно заниматься спортом.

На "КуйбышевАзоте" благотворительность имеет свои традиции. На предприятии работает уникальная по охвату программа частных пожертвований "Делать добро вместе", в рамках которой сотрудники ежегодно перечисляют благотворительные пожертвования из собственных средств.

Особое внимание предприятие уделяет экологическим проектам, реализация которых находится на контроле у областных властей и общественных экологических организаций. С 2012 года "КуйбышевАзот" участвует в восстановлении тольяттинского леса, пострадавшего от пожара. В активе предприятия находится 49 га, на которых не только был высажен молодой лес, но и на протяжении трех лет ведется уход за ним. В 2023 году на 4 га лесного массива было высажено ещё 20 000 молодых деревьев.

"Тольятти — это наш общий дом, — отметила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко. — Город, в котором выросли мы, и растут наши дети. И что особенно приятно, несмотря на его относительно молодой возраст, благотворительность здесь имеет свои сформировавшиеся традиции. От крупных финансовых вложений промышленных предприятий до волонтерских молодежных проектов, направленных на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается. Все мы хотим, чтобы Тольятти процветал и был городом по-настоящему добрых дел. Добиться этого мы сможем только совместными усилиями".