На объектах социальной газификации идут плановые работы

Региональный оператор газификации — Средневолжская газовая компания активно реализует программу догазификации на территории губернии. Рабочие выезды для контроля хода дел непосредственно на объектах программы регулярно проводит руководство компании. На выездном совещании в селе Чубовка Кинельского района было проинспектировано строительство газорегуляторного пункта и подземных полиэтиленовых газопроводов общей протяженностью около 6 километров.

К границам 65 домовладений газопроводы уже подведены бесплатно для потребителей. С завершением всех работ будет обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения почти полутора сотен новых потребителей голубого топлива. Компания готова и к расширению строительства сети газопроводов в Чубовке, если поступят дополнительные заявки от потенциальных потребителей.

О том, как СВГК выполняет программу догазификации, о планах и решаемых задачах рассказал председатель правления компании Иван Аветисян.