На объектах социальной газификации идут плановые работы

Региональный оператор газификации — Средневолжская газовая компания активно реализует программу догазификации на территории губернии. Рабочие выезды для контроля хода дел непосредственно на объектах программы регулярно проводит руководство компании. На выездном совещании в селе Чубовка Кинельского района было проинспектировано строительство газорегуляторного пункта и подземных полиэтиленовых газопроводов общей протяженностью около 6 километров.
К границам 65 домовладений газопроводы уже подведены бесплатно для потребителей. С завершением всех работ будет обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения почти полутора сотен новых потребителей голубого топлива. Компания готова и к расширению строительства сети газопроводов в Чубовке, если поступят дополнительные заявки от потенциальных потребителей.
О том, как СВГК выполняет программу догазификации, о планах и решаемых задачах рассказал председатель правления компании Иван Аветисян.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!