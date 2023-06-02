Тольяттиазот получил награду "Благотворитель года"

Тольяттиазот стал победителем общегородского конкурса "Благотворитель года", предприятие участвует в конкурсе с 2015 года и уже восьмой год подряд получает признание как организатор крупных благотворительных и социальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Городской конкурс "Благотворитель года", организованный ГБФ "Фонд Тольятти", направлен на возрождение и сохранение исторических традиций благотворительности в России, Самарском регионе, городе Тольятти. Церемония награждения победителей традиционно состоялась на торжественном приеме главы г.о. Тольятти Николая Ренца в честь Дня города.

В 2022 году на социальные и благотворительные программы ТОАЗ направил порядка 76 млн рублей. Основными направлениями стали образование и наука, культура и спорт, поддержка общественных инициатив и экология.

Особое внимание было уделено проектам в сфере образования и науки. Благодаря поддержке ТОАЗа, один из филиалов Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева был оснащен современным лабораторным оборудованием и оргтехникой. Новый учебный класс с современным оборудованием появился в Институте экологии Волжского бассейна Российской академии наук в г. Тольятти. Компания оказала помощь в проведении строительных работ в Поволжском православном институте им. Святителя Алексия Московского.

В рамках программы "Культурные традиции" Тольяттиазот оказал содействие в проведении сезона Тольяттинской филармонии, выступил партнером международного фестиваля искусств "Классика Open Fest" и крупного социального городского проекта "Кинотеатр под открытым небом".

Ежегодная благотворительная программа "Химия добра" помогла реализовать инициативы 9 общественных организаций, волонтерских движений и фондов. Результатом поддержанных инициатив стало открытие первого в регионе "Диск-гольф парка", проведение театрального фестиваля "Премьера одной репетиции".

В рамках программы "Развитие региона" в с. Васильевка муниципального района Ставропольский был реализован проект "Спортивное село", а Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь с. Винновка получил средства на благоустройство территории.

В рамках программы "ТОАЗ - детям" ежегодно оказывается поддержка проектов, направленных на воспитание и развитие подрастающего поколения. Так, тольяттинский детский сад "Мечта" реализовал проект "Мир неограниченных возможностей" по раскрытию творческого потенциала у детей с ограниченными возможностями здоровья, а детский сад "Долинка" - программу "Мульти-Пульти" по развитию навыков создания мультипликационных фильмов. Более 1,3 млн рублей было направлено на выплату грантов семьям с приемными детьми.

"На протяжении многих лет Тольяттиазот следует разработанной программе корпоративной социальной ответственности, - заявил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский. - Являясь крупным налогоплательщиком региона, предприятие вносит существенный вклад в развитие территории присутствия компании, оказывает поддержку в реализации крупнейших региональных и федеральных проектов. Претворяя в жизнь различные благотворительные программы, ТОАЗ стремится охватить такие социально важные сферы, как образование, культура, экология, спорт и волонтерство. Восьмой год подряд помощь Тольяттиазота высоко оценивается городским сообществом, и мы и дальше будем помогать развивать местную инфраструктуру и поддерживать общественно значимые инициативы".