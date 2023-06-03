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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Спартак"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 июня, в заключительном туре Мир РПЛ "Крылья Советов" обыграли московский "Спартак", сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд прошла на "Солидарность Самара Арене".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Единственный гол в матче самарцы забили на 53 минуте встречи. Бенхамин Гарре, получив мяч у штрафной, сместился в центр и красивым ударом сложил мяч в ворота "Спартака" — 1:0. На 62 минуте встречи VAR вмешался в ход матча и в ворота самарцев был назначен пенальти за попадание мяча в руку Бенхамину Гарре. Евгений Фролов парировал удар Промесса с одиннадцатиметровой отметки.

"Крылья Советов", заняв итоговую 12 строчку в турнирной таблице, сохранили место в Премьер-лиге.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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