"Крылья Советов" обыграли "Спартак"

В субботу, 3 июня, в заключительном туре Мир РПЛ "Крылья Советов" обыграли московский "Спартак", сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд прошла на "Солидарность Самара Арене".

Единственный гол в матче самарцы забили на 53 минуте встречи. Бенхамин Гарре, получив мяч у штрафной, сместился в центр и красивым ударом сложил мяч в ворота "Спартака" — 1:0. На 62 минуте встречи VAR вмешался в ход матча и в ворота самарцев был назначен пенальти за попадание мяча в руку Бенхамину Гарре. Евгений Фролов парировал удар Промесса с одиннадцатиметровой отметки.

"Крылья Советов", заняв итоговую 12 строчку в турнирной таблице, сохранили место в Премьер-лиге.