В Тольятти демонтаж гараж обернулся разрушением здания и повреждением газопровода

В субботу, 3 июня, на ул. Инженерная, 13 в Тольятти повредили опору газовой трубы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Инцидент произошел в 15:23 при демонтаже гаража. В чрезвычайной службе подчеркнули, что сама труба не повреждена.
Директор Центра Центр гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев уточнил корреспонденту Волга Ньюс, что газопровод все же был поврежден в связи с ремонтными (строительными) работами. При этом частично разрушилась хозпостройка. Утечки газа не было, сотрудники службы "04" его отключили. Кроме того, из-за повреждения пришлось отключить и электричество.
Спасатели оградили территорию и установили опору под газопровод. Андрей Дербенев также подтвердил, что пострадавших нет.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!