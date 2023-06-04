В Тольятти демонтаж гараж обернулся разрушением здания и повреждением газопровода

В субботу, 3 июня, на ул. Инженерная, 13 в Тольятти повредили опору газовой трубы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Инцидент произошел в 15:23 при демонтаже гаража. В чрезвычайной службе подчеркнули, что сама труба не повреждена.

Директор Центра Центр гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев уточнил корреспонденту Волга Ньюс, что газопровод все же был поврежден в связи с ремонтными (строительными) раб­отами. При этом частично ра­зрушилась хозпостройка. Утечки газа не было, сотрудники службы "04" его отключили. Кроме того, из-за повреждения пришлось отключить и электричество.

Спасатели оградили территорию и установили опору под газопровод. Андрей Дербенев также подтвердил, что пострадавших нет.