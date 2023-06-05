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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматели Самарской области получили более 75 тысяч услуг Корпорации МСП

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 июня, Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Корпорации МСП во главе с заместителем генерального директора Андреем Железняковым. Представители федерального института развития провели встречу с бизнесом, на которой представили программы поддержки и ответили на вопросы предпринимателей региона. Событие прошло на площадке форума "Мой бизнес 63". Во встрече приняла участие заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Предприниматели могут получить необходимое финансирование по одной из четырех программ льготного кредитования, среди которых "1764", ПСК, программа для инновационных компаний под 3%, а также для реализации инвестпроектов под 2,5-4% годовых. В случае недостаточности залогового обеспечения МСП могут воспользоваться гарантийной поддержкой участников НГС, которая осуществляется в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", — рассказал на встрече с бизнесом Андрей Железняков.

Самарская область активно использует продукты Корпорации МСП. В регионе особое внимание уделяется формированию благоприятных условий для роста и развития предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка на всех этапах предпринимательской деятельности — одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Корпорация МСП призвана предоставлять малому и среднему предпринимательству широкий перечень мер поддержки, в том числе гарантии и поручительства для кредитования, помощь при участии в госзакупках крупнейших заказчиков, помощь в приобретении оборудования по программе льготного лизинга и др.

"В Самарской области сформировано активное бизнес-сообщество, которое использует все возможности, созданные на региональном и федеральном уровнях. С 2016 года наши предприниматели получили 75 тысяч услуг Корпорации МСП. И мы продолжаем системную работу по информированию бизнеса о доступных инструментах, консультируем и помогаем подобрать наиболее актуальные, подготовить необходимый пакет документов, — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Визит федеральных коллег позволил нам совместно обсудить вопросы, волнующие предпринимателей, и услышать их предложения для дальнейшей проработки и внедрения".

Малый и средний бизнес региона с начала года привлек финансирование на общую сумму почти 7,7 млрд рублей при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. Эта система включает в себя саму Корпорацию МСП, а также МСП Банк и региональные гарантийные организации.

Консолидированный объем финансовой поддержки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более, чем в три раза. При этом финансирование получили 270 компаний региона.

По стартовавшей в августе прошлого года программе льготного инвесткредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП, 21 компания Самарской области в текущем году получила на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму 2,25 млрд рублей.

Предприниматели Самарской области с начала 2023 года также получили финансовую поддержку по программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России, на общую сумму более 1,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

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