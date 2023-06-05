Предприниматели Самарской области получили более 75 тысяч услуг Корпорации МСП

В пятницу, 2 июня, Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Корпорации МСП во главе с заместителем генерального директора Андреем Железняковым. Представители федерального института развития провели встречу с бизнесом, на которой представили программы поддержки и ответили на вопросы предпринимателей региона. Событие прошло на площадке форума "Мой бизнес 63". Во встрече приняла участие заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

"Предприниматели могут получить необходимое финансирование по одной из четырех программ льготного кредитования, среди которых "1764", ПСК, программа для инновационных компаний под 3%, а также для реализации инвестпроектов под 2,5-4% годовых. В случае недостаточности залогового обеспечения МСП могут воспользоваться гарантийной поддержкой участников НГС, которая осуществляется в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", — рассказал на встрече с бизнесом Андрей Железняков.

Самарская область активно использует продукты Корпорации МСП. В регионе особое внимание уделяется формированию благоприятных условий для роста и развития предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка на всех этапах предпринимательской деятельности — одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Корпорация МСП призвана предоставлять малому и среднему предпринимательству широкий перечень мер поддержки, в том числе гарантии и поручительства для кредитования, помощь при участии в госзакупках крупнейших заказчиков, помощь в приобретении оборудования по программе льготного лизинга и др.

"В Самарской области сформировано активное бизнес-сообщество, которое использует все возможности, созданные на региональном и федеральном уровнях. С 2016 года наши предприниматели получили 75 тысяч услуг Корпорации МСП. И мы продолжаем системную работу по информированию бизнеса о доступных инструментах, консультируем и помогаем подобрать наиболее актуальные, подготовить необходимый пакет документов, — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Визит федеральных коллег позволил нам совместно обсудить вопросы, волнующие предпринимателей, и услышать их предложения для дальнейшей проработки и внедрения".

Малый и средний бизнес региона с начала года привлек финансирование на общую сумму почти 7,7 млрд рублей при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. Эта система включает в себя саму Корпорацию МСП, а также МСП Банк и региональные гарантийные организации.

Консолидированный объем финансовой поддержки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более, чем в три раза. При этом финансирование получили 270 компаний региона.

По стартовавшей в августе прошлого года программе льготного инвесткредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП, 21 компания Самарской области в текущем году получила на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму 2,25 млрд рублей.

Предприниматели Самарской области с начала 2023 года также получили финансовую поддержку по программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России, на общую сумму более 1,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.