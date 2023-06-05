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Общество

В Самарской области стартует проект создания природного парка "Мастрюки"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 июня, в 18:30 в Тольятти в Краеведческом музее (б-р Ленина, 22) состоится обсуждение концепции природного парка "Мастрюки".

Напомним, концепция развития природного парка "Мастрюки" была утверждена в марте текущего года в рамках заседания организационного комитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Для того, чтобы сохранять и укреплять уникальное природное место Самарской области, развивать дополнительную событийность и создавать инфраструктуру, уже сформирована команда природного парка "Мастрюки", создан перспективный план работы.

В ближайшие годы на территории природного парка пройдут ленд-арт фестивали, пленэры и резиденции для художников, конференции различных профессиональных сообществ, начнут работу летние лагеря для детей.

Помимо событийной программы разработан проект развития инфраструктуры парка. Создан новый фирменный стиль Мастрюков, система навигации, а также набор визуальных образов, которые станут основой для брендированного мерча и сувенирной линейки.

Первым проектом парка станет кемпинг "Зеленый кружок" — это произойдет в дни проведения Грушинского фестиваля с 29 июня по 2 июля. В рамках работы лагеря будет создана художественная резиденция с местными жителями, масштабный лэнд-арт объект, интерактивная площадка на территории кемпинга. Финалом "Зеленого кружка" станет круглый стол с участием почетных гостей, деятелей культуры, архитекторов, эко-активистов, лидеров мнений, представителей бизнеса и сферы туризма.
Во время обсуждения проекта по модернизации ключевой инфраструктуры Мастрюковских озер Глава региона Дмитрий Азаров обозначил: важно не просто создать комфортные условия для посетителей во время проведения фестивалей, создать в перспективе возможность для круглогодичного отдыха, но и сохранить уникальность природного ландшафта.

С этой целью команда проекта "Мастрюки" приглашает 7 июня на тольяттинскую встречу всех, кто любит Мастрюки, связан с туристической отраслью: лидеров и участников туристических клубов и сообществ; экскурсоводов; профильные ассоциации; экологов; собственников бизнеса; организаторов и посетителей мероприятий, которые проходят на поляне; потенциальных партнеров, готовых сотрудничать с проектом.
На встрече будет презентована концепция природного парка, показаны наработки и, конечно же, будут обсуждаться направления работы и планируемые результаты. Встреча проводится с целью обсуждения, чтобы учесть в проекте интересы самых разных сторон.

Чтобы принять участие необходимо заполнить анкету по ссылке. Заполнение не займет много времени, но именно ваше мнение повлияет на будущее парка!

Следить за проектом можно в социальных сетях природного парка "Мастрюки": https://vk.com/park_mastruki https://t.me/mastruki

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