Александр Милеев предложил учредить в Самарской области новую награду

Депутат Самарской губернской думы представил проект закона, в соответствии с которым в региональные законы "О наградах" и "О ветеранах труда" вносятся изменения. В частности, предлагается учредить новую награду в регионе: почетный знак Самарской губернской думы "Земское признание" I и II степени.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что почетный знак I степени будет относиться к государственным наградам Самарской области, а II степени — к наградам высших органов государственной власти Самарской области.

"В соответствии с законопроектом почетным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" I и II степени предлагается награждать выдающихся представителей науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, искусства, общественности и различных отраслей деятельности за выдающиеся заслуги перед Самарской областью и ее населением в сфере реализации законодательства", — отмечается в документе.

Награждение предлагается производить последовательно, от второй степени к первой. Исключение предлагается сделать для лиц, награжденных почетным знаком губдумы "За заслуги в законотворчестве" и почетным знаком губдумы "За служение закону".

В соответствии с предлагаемыми изменениями звание "Ветеран труда Самарской области" будет присваиваться: гражданам, награжденным почетным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" I степени, при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин; гражданам, награжденным почетным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" II степени, при наличии трудового стажа на территории Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.