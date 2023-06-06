Александр Милеев предложил учредить в Самарской области новую награду

Депутат Самарской губернской думы представил проект закона, в соответствии с которым в региональные законы "О наградах" и "О ветеранах труда" вносятся изменения. В частности, предлагается учредить новую награду в регионе: почетный знак Самарской губернской думы "Земское признание" I и II степени.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что почетный знак I степени будет относиться к государственным наградам Самарской области, а II степени — к наградам высших органов государственной власти Самарской области.
"В соответствии с законопроектом почетным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" I и II степени предлагается награждать выдающихся представителей науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, искусства, общественности и различных отраслей деятельности за выдающиеся заслуги перед Самарской областью и ее населением в сфере реализации законодательства", — отмечается в документе.
Награждение предлагается производить последовательно, от второй степени к первой. Исключение предлагается сделать для лиц, награжденных почетным знаком губдумы "За заслуги в законотворчестве" и почетным знаком губдумы "За служение закону".
В соответствии с предлагаемыми изменениями звание "Ветеран труда Самарской области" будет присваиваться: гражданам, награжденным почетным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" I степени, при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин; гражданам, награжденным почетным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" II степени, при наличии трудового стажа на территории Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.