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Новикомбанк выкупил часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд развития промышленности провел первую сделку по продаже части кредитного портфеля на 1,3 млрд рублей. Покупателем стал опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Минпромторг России совместно с ФРП приступил к реализации концепции передачи части кредитного портфеля Фонда банкам. В условиях опережающего спроса на займы Фонда передача части портфеля банкам позволит институту развития в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 млрд рублей и направить их на финансирование новых проектов промышленных предприятий, не дожидаясь планового возврата займов через 2-3 года.

"Речь идет только о передаче займов, где предприятие уже запустило производство и фактически реализовало проект, ранее профинансированный ФРП. Для всех этих заемщиков после передачи портфеля в другой банк будут сохранены все льготные условия (ставка, срок, выплата процентов раз в квартал), предоставленные Фондом при финансировании проекта", — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Новикомбанк выкупил пул займов в сумме 1,3 млрд рублей. ФРП оставляет за собой контроль за реализацией 7 проектов, вошедших в пул.

В результате сделки Новикомбанк сможет пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов по формуле "ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП", которую после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в банк.

Общий объем кредитного портфеля Фонда в настоящее время составляет более 260 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал порядка 1350 займов на общую сумму более 400 млрд рублей, из них более 140 млрд — в 2022 году.

"Новикомбанк и ФРП давно и плодотворно сотрудничают по ряду направлений. В том числе банк организует финансирование для высокотехнологичных предприятий с использованием программ поддержки Фонда, что обеспечивает доступные ресурсы для реализации промышленными организациями своих проектов. Проект по передаче части портфеля ФРП банкам — важная инициатива, которая обеспечит Фонд новыми ресурсами, а банки получат на обслуживание качественных заемщиков с низким уровнем риска", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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