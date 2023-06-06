Новикомбанк выкупил часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности

Фонд развития промышленности провел первую сделку по продаже части кредитного портфеля на 1,3 млрд рублей. Покупателем стал опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк.
Минпромторг России совместно с ФРП приступил к реализации концепции передачи части кредитного портфеля Фонда банкам. В условиях опережающего спроса на займы Фонда передача части портфеля банкам позволит институту развития в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 млрд рублей и направить их на финансирование новых проектов промышленных предприятий, не дожидаясь планового возврата займов через 2-3 года.
"Речь идет только о передаче займов, где предприятие уже запустило производство и фактически реализовало проект, ранее профинансированный ФРП. Для всех этих заемщиков после передачи портфеля в другой банк будут сохранены все льготные условия (ставка, срок, выплата процентов раз в квартал), предоставленные Фондом при финансировании проекта", — отметил директор ФРП Роман Петруца.
Новикомбанк выкупил пул займов в сумме 1,3 млрд рублей. ФРП оставляет за собой контроль за реализацией 7 проектов, вошедших в пул.
В результате сделки Новикомбанк сможет пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов по формуле "ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП", которую после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в банк.
Общий объем кредитного портфеля Фонда в настоящее время составляет более 260 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал порядка 1350 займов на общую сумму более 400 млрд рублей, из них более 140 млрд — в 2022 году.
"Новикомбанк и ФРП давно и плодотворно сотрудничают по ряду направлений. В том числе банк организует финансирование для высокотехнологичных предприятий с использованием программ поддержки Фонда, что обеспечивает доступные ресурсы для реализации промышленными организациями своих проектов. Проект по передаче части портфеля ФРП банкам — важная инициатива, которая обеспечит Фонд новыми ресурсами, а банки получат на обслуживание качественных заемщиков с низким уровнем риска", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Последние комментарии
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