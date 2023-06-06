"Те, кто покрывал - несут ответственность": Александр Хинштейн прокомментировал смертельные отравления сидром

Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен добиваться привлечения к ответственности судьи Арбитражного суда Самарской области Татьяны Матюхиной.
Она вынесла решение о том, чтоб ранее, при выявленном нарушении, наказать всего лишь предупреждением ныне обвиняемого в смертельном отравлении людей сидром Анара Гусейнова.
"Неудивительно, что при таком "всепрощенчестве" - Гусейнов поставил производство "паленки" на промышленную основу. Кончилось это - гибелью более 20 людей и его арестом", - отметил Александр Хинштейн.
В беседе с журналистом "Волга Ньюс" парламентарий также отметил, что, по его мнению, ответственность, как минимум моральную, в нынешних смертях людей несут те, кто покрывал работу предпринимателя.
Напомним, 14 апреля 2022 г. полицейские проверяли торговый объект индивидуального предпринимателя и зафиксировали продажи алкоголя без сертификатов соответствия, накладных и справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции.
При этом изымали у Гусейнова тогда именно сидр. В итоге суд решил оштрафовать предпринимателя на 10 тыс. руб., но тут же изменил решение на предупреждение.
Пока число погибших и пострадавших от напитка "Мистер Сидр" продолжает увеличиваться.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!