"Росгосстрах" стал генеральным партнером презентации марки Tank в Тольятти

Самарский филиал "Росгосстраха" стал генеральным партнером презентации в регионе относительно новой для российского авторынка марки Tank, выпускаемой концерном концерна Great Wall Motors. Продажи современных премиальных внедорожников под этим брендом для жителей Самарской области запустила в своем новом дилерском центре группа компаний "Тон-Авто", с которой старейшего страховщика страны связывает более 20 лет плодотворного сотрудничества. Торжественное открытие этого центра состоялось в Тольятти 1 июня.

В честь открытия нового автосалона сотрудники "Тон-Авто" подготовили для гостей дилерского центра большую развлекательную программу. Ключевыми пунктами ее дневной части стали тест-драйвы на внедорожном полигоне и знакомство с технологиями, которые используются при производстве автомобилей Tank. В вечерней части посетителей ждала живая музыка, различные шоу и конкурсы.

Выступая на торжественной церемонии нового дилерского центра в Тольятти, директор Самарского филиала "Росгосстраха" Александр Фролов поблагодарил партнеров за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество и отметил, что совместными усилиями компаниям удается преодолевать сложности, с которыми в последние годы столкнулись российский авторынок и сфера автострахования.

"Группа компаний "Тон-Авто" сегодня предлагает уже пять брендов из Китая — это не только представленный здесь TANK, но также и EXEED, Geely, OMODA, HAVAL. По динамике продаж китайских марок автомобилей мы видим, что они пользуются спросом у россиян. Хорошее качество сборки, развитый сервис, наличие запасных частей — все это повышает их конкурентоспособность на российском рынке и способствует росту популярности, — сказал Александр Фролов. — В то же время предлагаемые "Росгосстрахом" программы добровольного автострахования обеспечивают владельцам автомобилей, предлагаемых "Тон-Авто", надежную финансовую защиту на случай непредвиденных обстоятельств — будь то ДТП, неблагоприятные погодные явления или противоправные действия третьих лиц".

Директор Самарского филиала "Росгосстраха" отметил, что важной составляющей успеха многолетнего партнерства является принцип приоритета интересов клиентов и учета насущных потребностей автомобилистов региона. "Наша компания является участником федеральных программ страхования Renault, Toyota, Lexus Страхование. Мы сотрудничаем с самыми надежными банками, которые предоставляют кредиты на покупку авто. Мы заключили сервисные договоры о прямом урегулировании по каждой из восьми марок, представленных в "Тон-Авто". Наличие таких договоров позволяет клиентам при наступлении страхового случая обращаться напрямую в дилерский центр. А современное оборудование, опытный персонал, выстроенные логистические цепочки партнера позволяют качественно проводить восстановительный ремонт", — рассказал Александр Фролов.

Он выразил уверенность в том, что именно за счет этого и в новых для Группы компаний "Тон-Авто" китайских брендах "Росгосстрах", занимающий сегодня 2 место на страховом рынке Самарской области, уверенно наращивает клиентский портфель по автострахованию. "Будучи одним из признанных лидеров с более чем 100-летней историей и самым известным в стране страховым брендом, мы можем сегодня предложить не только широкую линейку продуктов для страхования автомобиля, но также страховую защиту жизни, здоровья и недвижимости владельца транспортного средства", — заявил директор Самарского филиала "Росгосстраха" Александр Фролов.