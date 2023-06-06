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Сбер принял участие в обсуждении мер поддержки инновационных предприятий Самарской области

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При участии представителей Сбербанка состоялось обсуждение мер поддержки инновационных предприятий Самарской области, которое прошло в рамках выездного заседания Общественного совета при региональном министерстве экономического развития и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Мероприятие состоялось на базе технопарка "Жигулевская Долина" в Тольятти. В число участников также вошли представители бизнес-сообщества и общественных организаций региона. После завершения официальной части члены Общественного совета посетили производства резидентов "Жигулевской долины" и познакомились с детским технопарком "Кванториум 63 регион", который готовит молодую смену технологических предпринимателей.

Анастасия Сурнина, Заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

"Сбер не просто оказывает своим клиентам финансовую, консультационную, сервисную, IT-поддержку, но и заботится о своих клиентах, помогает им в решении различных стратегически значимых вопросов. Поддерживая предпринимателей, для Сбербанка крайне важно анализировать ситуацию на рынке, своевременно подстраиваться под динамично меняющиеся условия современного мира, предлагая актуальные решения, которые могут способствовать развитию инновационного бизнеса в регионе".

Дмитрий Богданов, Министр экономического развития и инвестиций региона:

"Нам важно привлекать активных, неравнодушных граждан к обсуждению и принятию решений, направленных на развитие Самарской области. Мы всегда прислушиваемся к мнению членов общественного совета, учитываем их рекомендации при утверждении новых инструментов поддержки. В сегодняшних условиях, когда на первый план вышла задача технологического суверенитета страны, синергия власти, бизнеса и общества как никогда становится актуальной".

 

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