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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области стартовала акселерационная программа для представителей модного бизнеса

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области впервые проходит образовательная программа для представителей креативных индустрий и моды. В ней принимают участие руководители компаний легкой промышленности, производители и поставщики, руководители брендов, стилисты, фотографы, дизайнеры — все, кто занимается созданием и развитием креативного продукта.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Поддержка творческих людей с предпринимательским талантом — значимое направление в работе областного правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, по инициативе главы региона в 2022 году в столице региона с успехом прошёл первый губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области".

Организаторами большой образовательной программы стали областное минэкономразвития, региональный центр "Мой бизнес" и Институт развития модной индустрии Beinopen.

"Впервые мы запустили в регионе большой проект, направленный на поддержку и развитие предприятий, создающих креативный продукт. В Самарской области это направление актуально и востребовано — многие местные предприниматели в сфере моды и легкой промышленности уже используют возможность занять свободные ниши после ухода иностранных компаний и найти своего потребителя. Уверен, что эксперты проекта помогут начинающим предпринимателям вырасти в уверенные предприятия, а известным региональным брендам — подарят свежие идеи и вектор для дальнейшего развития", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Институт Beinopen с 2019 года занимается акселерацией модных брендов в регионах России совместно с региональными центрами поддержки предпринимательства. Программа Beinopen помогает локальным предприятиям адаптироваться к реалиям современного рынка, выживать и вырастать в ситуации кризиса.

5-6 июня в региональном центре "Мой бизнес" проходит двухдневный образовательный интенсив — "Модные гастроли". Эксперты рассказывают участникам о трендах и эффективных инструментах, необходимых сегодня для создания востребованного и современного продукта. Предусмотрена не только теория, но и практические занятия, а также индивидуальные консультации.

8 июня стартует акселерационный курс для предпринимателей и создателей локальных брендов одежды. Формат обучения подразумевает глубокую практическую работу в сопровождении экспертов, направленную на то, чтобы повысить конкурентоспособность модных бизнесов, помочь адаптироваться к текущим условиям и выйти на новый этап развития. По итогам обучения эксперты отберут 5 брендов для индивидуального консультирования и оказания услуги на выбор: проработка брендинга, ассортимента или социальных сетей.

Программа проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Я очень рада попасть на модные гастроли, я попадала на модные показы Beinopen, регулярно смотрела их лекции. Благодарна центру "Мой бизнес" за такую возможность. Здесь я услышала много полезной информации и надеюсь, что теперь бренды и фабрики региона сплотятся и это станет новой точкой развития для индустрии моды", — поделилась впечатлениями о модных гастролях дизайнер, основательница бренда одежды и сумок Vagtoma Тома Ваганова.

"В своих изделиях я адаптирую русский культурный код под современные реалии стиля, красоты и тем самым поддерживаю тематику ремесел и традиций и народно-художественных промыслов. Образовательная программа крайне важна для всей цепочки участников модного рынка. Это мощная точка объединения представителей креативных индустрий. Очень благодарна центру "Мой бизнес" за то, что в своем регионе могу учиться у профессионалов отрасли", — подчеркнула дизайнер и основатель бренда "Артель Воскресенье" Светлана Воскресенская.

"Знаю про проект Beinopen очень давно. Очень понравилось все, что нам рассказывают эксперты Института, каждая мысль и фраза находит моментальный отклик участников, потому что это действительно так работает", — отметила создатель бренда Bizarre Design Линда Агамирян.

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