500 кг вторсырья сдано на переработку по итогам Зеленого Марафона Сбера в Самаре

По итогам юбилейного десятого Зеленого Марафона Сбера в Самаре на переработку было сдано около 250 кг баннерной ткани, 150 кг пластиковых бутылок и 100 кг крышечек. Суммарный вес вторсырья, отправленного на переработку, превысил 500 кг. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Реализовать проект по сбору и переработке вторсырья Сберу помогли генеральный партнёр Зелёного Марафона в Самаре ЖК "Green River" от девелопера "Древо" и "Вторсырьё на благотворительность". Также на Зелёном Марафоне волонтёры Сбера и проекта "Вторсырьё на благотворительность" установили рекорд России, выложив самую большую 3D экокартину в России, состоящую из более чем 50 тысяч пластиковых крышечек. Общая площадь арт-объекта составила 46 м².

"Зелёный Марафон является визитной карточкой Сбера, благодаря которому мы привлекаем внимание к ESG-проблематике и к осознанному отношению к своему здоровью и "здоровью" всей планеты, — рассказала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева. — Сбер придерживается и активно продвигает принципы ESG среди своих клиентов и партнёров. Мы учитываем возможные экологические последствия своей деятельности и принимаем меры для снижения негативного влияния на окружающую среду. Сдача вторсырья на переработку — это ответственный и экологически правильный выбор, который позволяет не только снизить углеродный след, но и экономически выгодно использовать доступные нам ресурсы".

Напомним, что ко Дню защиты детей Сбер объявил о расширении благотворительной составляющей Зелёного Марафона и приглашает жителей России к участию в благотворительной акции "Мир открытых возможностей" Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее". Акция направлена на развитие раннего образовательного опыта детей с особенностями развития. Сбер уже внёс благотворительный взнос в размере 10 млн рублей и предлагает всем неравнодушным гражданам последовать его примеру. Каждый участник может помочь детям и их семьям, приняв участие в акции, тем самым поддержав некоммерческие организации, которые помогают детям с особенностями и опытом сиротства занять своё место в жизни, подготовиться к обучению в школе, научиться общаться и взаимодействовать с другими людьми. Благотворительная акция "Мир открытых возможностей" будет действовать до 1 сентября 2023 года.

"Мы поддерживаем инициативу Сбера, так как считаем экологическую повестку одной из самых актуальных и важных тем в настоящее время, — коммерческий директор девелоперской компании "Древо" Александр Мазурик. — Например, в основе концепта ЖК "Green River — Город будущего" заложены не только технологичные решения. Совместно с ведущими архитектурными бюро России мы разработали комплексную градостроительную концепцию, которая деликатно интегрирована в существующий природный ландшафт. Будущее с уважением к человеку и всему, что его окружает — именно город такого будущего планирует возвести "Древо".