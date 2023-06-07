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Экология Общество

Сотрудники Самаранефтегаза считают заботу о природе своей обязанностью

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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День эколога АО "Самаранефтегаз" отметило вместе со всей НК "Роснефть", в корпоративной культуре которой забота об экологичности производства стоит в одном ряду с сохранением и восстановлением биоресурсов и лесных запасов.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Ради будущего

Любое ответственное предприятие продумывает стратегию развития на года и даже десятилетия вперед, обеспечивая задел на будущее. А что может быть важнее для потомков, чем сохранение окружающей среды? К сожалению, без помощи человека восстановление биоресурсов идет очень долго, а порой восполнить утрату бывает и вовсе невозможно. Коллектив Самаранефтегаза гордится своими достижениями в этой области: экологи и волонтеры предприятия помогают природе сохранять биологическое разнообразие, осознавая его важность для экологического равновесия и благополучия будущих поколений.

А для дружного коллектива управления охраны окружающей среды АО "Самаранефтегаз" этот праздник по праву считается профессиональным. "Сохранение окружающей среды — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть", — рассказал главный специалист отдела экологической безопасности производственной деятельности предприятия Никита Носарев. — Основная задача компании — повышение экологичности производства и минимизация воздействия на окружающую среду. АО "Самаранефтегаз" традиционно уделяет особое внимание вопросам восстановления биоресурсов, реализуя мероприятия по лесовосстановлению и искусственному воспроизводству речных обитателей".

Шуми, лес!

Лесовосстановление — процесс возвращения утраченных или поврежденных лесных экосистем. Возрождая леса, люди не только способствуют восстановлению экологического равновесия, но и достигают множества других положительных эффектов. Например, препятствуют изменению климата, потому что леса способны поглощать значительные объемы углекислого газа из атмосферы. Они помогают снижать уровень парниковых газов и замедлять глобальное потепление. Ключевую роль леса играют в сохранении биоразнообразия. Это дом для множества растений и животных, включая редкие и уязвимые виды. Лесовосстановление воссоздает их естественную среду обитания и защищает от исчезновения. Посадка деревьев позволит нашим внукам узнавать животных и птиц не только по книжкам.

"С 2021 года Самаранефтегаз высадил в лесах Самарской области более 70 тысяч деревьев, — говорит Никита Носарев. — Выбор мест посадки и подбор деревьев был тщательно продуман и согласован с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, чтобы обеспечить наибольший положительный эффект на окружающую среду и обитающие в ней виды".

Растут рыбные запасы

Помимо лесовосстановления, уже более 10 лет предприятие ведет целенаправленную работу по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Только за последние годы Самаранефтегаз выпустил в Волгу более 160 тысяч мальков стерляди и 100 тысяч мальков сазана и толстолобика. Результаты этой деятельности уже заметны: рыбаки все чаще видят в уловах рыбу, которая совсем недавно была на грани исчезновения. Возможно, скоро стерлядь сможет даже "выписаться" из Красной книги, а Волга вернет себе былую славу не только полноводной, но и богатой рыбой реки.

Экономия ресурсов

Рациональное использование природных ресурсов — приоритетное направление охраны окружающей среды АО "Самаранефтегаз". Нефтяники планомерно сокращают забор воды из водоемов. В прошлом году уровень ее потребления уменьшился на 2,3%. При этом предприятие полностью прекратило забор воды для поддержания пластового давления, а также сброс стоков.

За минувшие 7 лет приведено в порядок 173 гектара земель "исторического наследия". Благодаря масштабным природовосстановительным работам в Самаранефтегазе на сегодняшний день остался всего лишь один не рекультивированный участок общей площадью в 1 гектар. В соответствии с производственной программой предприятия он будет восстановлен в 2025–2026 годах.

Экологическая инициатива

Эковолонтеры предприятия не жалели времени и сил на озеленение Самарской области: в рамках экологических акций "Зеленая весна", "Сад Памяти", "Кедры России" в прошлом году ими было высажено почти 1200 хвойных деревьев.

Другая сторона бережного отношения к деревьям — сбор макулатуры. В 2022 году нефтяники собрали и передали на переработку 11 300 кг бумаги. В этом году в рамках акции "Зеленая весна" сотрудники Самаранефтегаза собрали свыше 30 кубометров мусора, очистив около 40 га территории лесного массива, прилегающего к трассе М5 между Самарой и Тольятти.

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