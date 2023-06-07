"КуйбышевАзот" взял шефство над "Ставропольским сосняком"

6 июня 2023 года состоялось подписание соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и ПАО "КуйбышевАзот". В рамках соглашения предприятие берет шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк".

Подписи под документом поставили министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов и генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

КуйбышевАзот уже давно реализует программы по сокращению воздействия на окружающую среду, инвестируя в природоохранные мероприятия и экологические проекты серьезные суммы. Только за последние три года объем капитальных вложений составил более 9 млрд руб.

Работа в этом направлении дает свои результаты: предприятие последовательно снижает воздействие на окружающую среду. Благодаря системному подходу к природоохранной деятельности за последние 10 лет при росте объёмов товарной продукции в 1,5 раза удельные выбросы сокращены в 1,3 раза, потребление электроэнергии — в 1,7 раза, теплоэнергии — в 1,4 раза, образование стоков — в 1,3 раза, потребление речной воды — в 1,4 раза, расходные нормы по бензолу уменьшены на 10%, по природному газу — на 11%.

В мероприятиях по восстановлению тольяттинского леса КуйбышевАзот участвует с 2012 года. Приобщиться к доброму делу стараются многие заводчане, приезжая на лесные посадки семьями. Сотрудники предприятия участвуют в патрулировании леса в пожароопасные периоды.

Финансируя программы лесовосстановления, предприятие также дает возможность присоединиться к ним и неравнодушным горожанам. За последние 11 лет в активе предприятия 53 га восстановленного лесного массива и 285 тысяч высаженных деревьев. Специалисты тольяттинского лесничества отмечают высокую приживаемость саженцев на этих участках благодаря уходу, финансируемому химиками на протяжении трех лет.

Взяв шефство над особо охраняемой природной территорией (ООПТ) "Ставропольский сосняк" — одним из самых масштабных памятников природы в регионе, расположенных на территории тольяттинского леса, пострадавшем во время лесных пожаров, предприятие планирует сосредоточиться на работах по его восстановлению и расчистке в соответствии с требованиями к ООПТ. Этой работе будет предшествовать разработка дорожной карты.

Александр Герасименко, генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот":

— Вопросы охраны окружающей среды для нашего предприятия всегда на особом контроле. Соглашение с профильным министерством о взаимодействии в этой области только дополнительно подтверждает наши намерения и согласуется с той работой, которую мы проводим на протяжении многих лет.

Для коллектива нашей компании уже давно стало доброй традицией участвовать в мероприятиях по посадке и восстановлению лесного массива, пострадавшего во время лесных пожаров. Взяв шефство над таким уникальным памятником природы, предприятие берет на себя серьезные обязательства в рамках своей природоохранной деятельности. Реализуя столь масштабные проекты и принимая участие в восстановлении тольяттинского леса, КуйбышевАзот из года в год демонстрирует заинтересованность в восстановлении и сохранении лесного массива для многих поколений горожан.

Алексей Веселов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области:

— В Самарской области ежегодно восстанавливается порядка 800 га лесных территорий. На 2023 год запланировано лесовосстановление на общей площади в 806 га. КуйбышевАзот — активный участник этого важного процесса. На территории нашего региона очень много уникальных природных объектов, и особо охраняемая природная территория "Ставропольский сосняк" — одна из самых масштабных — общей площадью 861 га. Соглашение о взаимодействии с таким крупным промышленным предприятием как КуйбышевАзот позволит нам выстроить совместную работу, в рамках которой планируется провести ряд мероприятий как просветительского, так и экологического плана, направленных на сохранение природных богатств.