Тольяттинские энергетики "Т Плюс" провели праздничный урок энергобезопасности в День города

В День города Тольятти на новой набережной прошел открытый урок по энергобезопасности и экологии от "Т Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании.
На интерактивной площадке "Т Плюс" юных жителей города встретил сказочный герой Теплослав. Вместе с ним дети складывали большие напольные пазлы, из которых в итоге получалась картинка с советами по безопасности и энергосбережению. Также гости праздника узнали о простых правилах поведения вблизи энергетических объектов — тепловых сетей, насосных станций и теплокамер. Кроме того, посетителям рассказали о многообразии экосистемы Волги и других природных богатств региона и о важности бережного к ним отношения.
"Лето — период, когда дети проводят много времени на улице, и подчас предоставлены сами себе. Поэтому важно приучить ребят к простым правилам безопасного поведения в городском пространстве, чтобы избежать возможных неприятностей", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Все гости праздника, посетившие открытый урок "Т Плюс", получили памятные подарки от энергетиков — игрушки, пазлы-магниты с советами по безопасности тепла и рациональному использованию энергоресурсов, наборы для творчества и настольные игры.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!