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ЖКХ и благоустройство Общество

Тольяттинские энергетики "Т Плюс" провели праздничный урок энергобезопасности в День города

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День города Тольятти на новой набережной прошел открытый урок по энергобезопасности и экологии от "Т Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

На интерактивной площадке "Т Плюс" юных жителей города встретил сказочный герой Теплослав. Вместе с ним дети складывали большие напольные пазлы, из которых в итоге получалась картинка с советами по безопасности и энергосбережению. Также гости праздника узнали о простых правилах поведения вблизи энергетических объектов — тепловых сетей, насосных станций и теплокамер. Кроме того, посетителям рассказали о многообразии экосистемы Волги и других природных богатств региона и о важности бережного к ним отношения.

"Лето — период, когда дети проводят много времени на улице, и подчас предоставлены сами себе. Поэтому важно приучить ребят к простым правилам безопасного поведения в городском пространстве, чтобы избежать возможных неприятностей", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Все гости праздника, посетившие открытый урок "Т Плюс", получили памятные подарки от энергетиков — игрушки, пазлы-магниты с советами по безопасности тепла и рациональному использованию энергоресурсов, наборы для творчества и настольные игры.

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