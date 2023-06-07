Из-за отравления четырех человек угарным газом в Октябрьске возбудили уголовное дело

В Октябрьске возбудили уголовное дело из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в ночь с 29 на 30 мая в квартире на ул. 3-го Октября погиб 31-летний мужчина. Еще двое мужчин и женщина 29-56 лет нуждались в госпитализации. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.

Следствие считает, что к трагедии привело ненадлежащее выполнение работ и оказание услуг по газоснабжению и эксплуатации оборудования многоквартирного дома.