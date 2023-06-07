В Октябрьске возбудили уголовное дело из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, в ночь с 29 на 30 мая в квартире на ул. 3-го Октября погиб 31-летний мужчина. Еще двое мужчин и женщина 29-56 лет нуждались в госпитализации. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.
Следствие считает, что к трагедии привело ненадлежащее выполнение работ и оказание услуг по газоснабжению и эксплуатации оборудования многоквартирного дома.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063