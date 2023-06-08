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Преступления Происшествия

"Не вернул самокат": стали известны подробности похищения ребенка в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители поделились с Волга Ньюс деталями происшествия в Сызрани. Ранее сообщалось, что там похитили ребенка.

По предварительным данным, ЧП произошло после ссоры двух мальчиков. Один отнял у другого самокат и не хотел отдавать. Ребенок, у которого отняли средство передвижения, рассказал о случившемся отцу. Рассерженный родитель потребовал от семьи обидчиков отдать самокат, а на время переговоров запер "похитителя самоката" в гараже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сызрани подростка избил взрослый мужчина, а потом запер в гараже. После этого ребенка госпитализировали с травмами головы. Сейчас доклад о ходе расследования незаконного лишения свободы затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. 

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