"Не вернул самокат": стали известны подробности похищения ребенка в Сызрани

Правоохранители поделились с Волга Ньюс деталями происшествия в Сызрани. Ранее сообщалось, что там похитили ребенка.
По предварительным данным, ЧП произошло после ссоры двух мальчиков. Один отнял у другого самокат и не хотел отдавать. Ребенок, у которого отняли средство передвижения, рассказал о случившемся отцу. Рассерженный родитель потребовал от семьи обидчиков отдать самокат, а на время переговоров запер "похитителя самоката" в гараже.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сызрани подростка избил взрослый мужчина, а потом запер в гараже. После этого ребенка госпитализировали с травмами головы. Сейчас доклад о ходе расследования незаконного лишения свободы затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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