Жителя Самарской области обвиняют в попытке заказать убийство депутата

Прокуратура Сызранского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на заказное убийство и незаконном обороте оружия.

Обвиняемый — 36-летний местный житель. По версии следствия из-за личной неприязни он решил организовать убийство знакомого предпринимателя, который также является депутатом Сызранской городской думы. Мужчина обратился к ранее судимому приятелю и предложил выполнить "грязную работу" за 1 млн рублей. Также заказчик передал киллеру пистолет и патроны.

Однако нанятый мужчина не пошел на преступление и рассказал обо всем жертве и полиции.

Расследование уже закончилось, теперь уголовное дело направят в Сызранский районный суд.