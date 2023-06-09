Жителя Самарской области обвиняют в попытке заказать убийство депутата

Прокуратура Сызранского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на заказное убийство и незаконном обороте оружия.
Обвиняемый — 36-летний местный житель. По версии следствия из-за личной неприязни он решил организовать убийство знакомого предпринимателя, который также является депутатом Сызранской городской думы. Мужчина обратился к ранее судимому приятелю и предложил выполнить "грязную работу" за 1 млн рублей. Также заказчик передал киллеру пистолет и патроны.
Однако нанятый мужчина не пошел на преступление и рассказал обо всем жертве и полиции.
Расследование уже закончилось, теперь уголовное дело направят в Сызранский районный суд.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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