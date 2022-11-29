Обвиненный в заказе сызранского депутата обжаловал продление ареста

Во вторник, 29 ноября, Самарский областной суд рассмотрел жалобу защитников жителя Сызрани Вадима Пантюхина на продление его содержания под стражей. Пантюхина подозревают в покушении на убийство по найму.

Напомним, по версии следствия, Пантюхин "заказал" киллеру депутата Сызранский городской думы Сергея Иванова. Плата за убийство, предположительно, должна была составить около 1 млн рублей.

Силовики провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. А потом задержали Пантюхина. Суд отправил подозреваемого под стражу на время следствия. В суде при избрании меры пресечения Пантюхин рассказал, что трудоустроен менеджером в городской ритуальной службе №1. Также в суде стали известны некоторые детали расследования. Правоохранители считают, что для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет "ТТ" и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства. Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками.

Сам Пантюхин вины не признавал, а его защита работает над альтернативной версией произошедшего и заявляет о якобы "противоречиях" в деле. Впрочем, 29 ноября суд Самарской области отказался отменить арест Пантюхина. Подозреваемый остается под стражей.

Кстати, недавно в отношении Вадима Пантюхина возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном хранении оружия.