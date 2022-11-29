Обвиненный в заказе сызранского депутата обжаловал продление ареста

Во вторник, 29 ноября, Самарский областной суд рассмотрел жалобу защитников жителя Сызрани Вадима Пантюхина на продление его содержания под стражей. Пантюхина подозревают в покушении на убийство по найму.
Напомним, по версии следствия, Пантюхин "заказал" киллеру депутата Сызранский городской думы Сергея Иванова. Плата за убийство, предположительно, должна была составить около 1 млн рублей.
Силовики провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. А потом задержали Пантюхина. Суд отправил подозреваемого под стражу на время следствия. В суде при избрании меры пресечения Пантюхин рассказал, что трудоустроен менеджером в городской ритуальной службе №1. Также в суде стали известны некоторые детали расследования. Правоохранители считают, что для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет "ТТ" и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства. Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками.
Сам Пантюхин вины не признавал, а его защита работает над альтернативной версией произошедшего и заявляет о якобы "противоречиях" в деле. Впрочем, 29 ноября суд Самарской области отказался отменить арест Пантюхина. Подозреваемый остается под стражей.
Кстати, недавно в отношении Вадима Пантюхина возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном хранении оружия.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.