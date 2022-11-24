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Суды Происшествия

В отношении подозреваемого в "заказе" сызранского депутата возбудили новое дело

СЫЗРАНЬ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов") в отношении жителя Сызрани Вадима Пантюхина. Ранее в отношении него уже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по найму.

Напомним, по версии следствия, Пантюхин "заказал" киллеру депутата Сызранский городской думы Сергея Иванова. Плата за убийство, предположительно, должна была составить около 1 млн рублей. Силовики провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. А потом задержали Пантюхина. Суд отправил подозреваемого под стражу на время следствия.

В суде при избрании меры пресечения Пантюхин рассказал, что трудоустроен менеджером в городской ритуальной службе №1. Также в суде стали известны некоторые детали расследования.

Правоохранители считают, что для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет "ТТ" и телефон. Также Андреев должен был приобрести "мототранспортное средство" для исполнения с его помощью убийства. Но "киллер" решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками.

А недавно в деле Пантюхина появилась новая статья обвинения.

"Во время расследования изъяли пистолет и патроны, которые, по версии следствия, он передал киллеру", - сообщили журналисту Волга Ньюс в СУ СКР по Самарской области.

Санкция статьи 222 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом. За покушение на заказное убийство Пантюхину также грозит серьезное наказание.

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