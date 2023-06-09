Социальные предприниматели смогут бесплатно обучиться и претендовать на грант

В Самарской области 13 июня стартует образовательная программа "Акселератор социальных проектов". Она пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес".
Обучение рассчитано на все сферы социального предпринимательства — от образования и трудоустройства незащищенных слоев населения до проектов по защите экологии или культурного наследия. В программу входит серия живых лекций, вебинаров, очных занятий и встреч с экспертами. Участники смогут грамотно настроить бизнес-процессы и подготовить проект для получения гранта.
Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является одним из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
Статус социального предприятия могут получить предприниматели, которые принимают на работу граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых; реализуют товары, работы и услуги, произведённые лицами из категорий социально уязвимых; создают товары или оказывают услуги для таких граждан; ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем.
Обучение позволит социальным предприятиям научиться анализировать идею и рынок, составлять бизнес-модель, определять точки роста, находить инвестиции и привлекать клиентов.
Меры поддержки для социального предпринимательства реализуются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организатором программы стало министерством экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с региональным центром "Мой бизнес", в партнерстве с компанией "Деловая среда" от Сбера.
"Мы уделяем особое внимание предпринимателям, реализующим социальные проекты: консультируем, обучаем, предоставляем льготное финансирование, информационное сопровождение их деятельности. Важным направлением поддержки является конкурс грантов — до 500 тысяч рублей могут получить победители на воплощение в жизнь своих социально-значимых идей. Сегодня в Самарской области работает 170 социальных предприятий, и мы будем делать все, чтобы их число только увеличивалось", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
После прохождения программы участники получат сертификат, подтверждающий обучение. Предоставление этого сертификата будет одним из обязательных требований при подаче заявки на грант для социальных предпринимателей.
Познакомиться с программой обучения можно здесь. Регистрация участников по ссылке.
Подробнее об обучении, статусе социального предпринимателя, особенностях его признания и доступных мерах поддержки, можно узнать в специальном разделе на сайте mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей