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Государство и Бизнес Экономическая политика

Социальные предприниматели смогут бесплатно обучиться и претендовать на грант

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 13 июня стартует образовательная программа "Акселератор социальных проектов". Она пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Обучение рассчитано на все сферы социального предпринимательства — от образования и трудоустройства незащищенных слоев населения до проектов по защите экологии или культурного наследия. В программу входит серия живых лекций, вебинаров, очных занятий и встреч с экспертами. Участники смогут грамотно настроить бизнес-процессы и подготовить проект для получения гранта.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является одним из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Статус социального предприятия могут получить предприниматели, которые принимают на работу граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых; реализуют товары, работы и услуги, произведённые лицами из категорий социально уязвимых; создают товары или оказывают услуги для таких граждан; ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем.

Обучение позволит социальным предприятиям научиться анализировать идею и рынок, составлять бизнес-модель, определять точки роста, находить инвестиции и привлекать клиентов.

Меры поддержки для социального предпринимательства реализуются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организатором программы стало министерством экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с региональным центром "Мой бизнес", в партнерстве с компанией "Деловая среда" от Сбера.

"Мы уделяем особое внимание предпринимателям, реализующим социальные проекты: консультируем, обучаем, предоставляем льготное финансирование, информационное сопровождение их деятельности. Важным направлением поддержки является конкурс грантов — до 500 тысяч рублей могут получить победители на воплощение в жизнь своих социально-значимых идей. Сегодня в Самарской области работает 170 социальных предприятий, и мы будем делать все, чтобы их число только увеличивалось", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

После прохождения программы участники получат сертификат, подтверждающий обучение. Предоставление этого сертификата будет одним из обязательных требований при подаче заявки на грант для социальных предпринимателей.

Познакомиться с программой обучения можно здесь. Регистрация участников по ссылке.

Подробнее об обучении, статусе социального предпринимателя, особенностях его признания и доступных мерах поддержки, можно узнать в специальном разделе на сайте mybiz63.ru.

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