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Голкипер "Крыльев" Данил Веселов вызван в молодежную сборную России "Крылья Советов" обыграли "Спартак" "Крылья Советов" по итогам 2022 г. показали прибыль в 777 млн рублей Нападающий "Акрона" Салтыков перейдет в "Локомотив" "Крылья Советов" проиграли "Факелу" - 1:2

Футбол Спорт

Голкипер "Крыльев" Данил Веселов вызван в молодежную сборную России

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Голкипер "Крыльев Советов" Данил Веселов получил приглашение в сборную России U21.

Национальная команда проведет сбор в Москве с 10 по 19 июня. У россиян запланировано два контрольных матча в Белоруссии.

15 июня молодежка сыграет со сверстниками из сборной Белоруссии, а 18 июня с командой "Торпедо-БелАЗ".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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