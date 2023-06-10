Голкипер "Крыльев" Данил Веселов вызван в молодежную сборную России

Голкипер "Крыльев Советов" Данил Веселов получил приглашение в сборную России U21.
Национальная команда проведет сбор в Москве с 10 по 19 июня. У россиян запланировано два контрольных матча в Белоруссии.
15 июня молодежка сыграет со сверстниками из сборной Белоруссии, а 18 июня с командой "Торпедо-БелАЗ".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?