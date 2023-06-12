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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" выкупили у "Локомотива" полузащитника Бабкина

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарские "Крылья Советов" выкупили у московского "Локомотива" права на полузащитника Сергея Бабкина. Сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, сумма трансфера составила около 30 млн рублей.

Сергей Бабкин был арендован самарским клубом в начале сезона-2022/2023. В Российской Премьер-Лиге полузащитник провел 16 матчей за "Крылья Советов" и отметился одним забитым мячом. Также на счету 20-летнего футболиста шесть матчей в Фонбет Кубке России, где результативными действиями он не отметился.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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