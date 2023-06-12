СМИ: "Крылья Советов" выкупили у "Локомотива" полузащитника Бабкина

Самарские "Крылья Советов" выкупили у московского "Локомотива" права на полузащитника Сергея Бабкина. Сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, сумма трансфера составила около 30 млн рублей.

Сергей Бабкин был арендован самарским клубом в начале сезона-2022/2023. В Российской Премьер-Лиге полузащитник провел 16 матчей за "Крылья Советов" и отметился одним забитым мячом. Также на счету 20-летнего футболиста шесть матчей в Фонбет Кубке России, где результативными действиями он не отметился.