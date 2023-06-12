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Общество

Проект застройки на Советской Армии/Антонова-Овсеенко поддержали "иные лица"

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала итоги публичных слушаний по отклонению от предельных параметров разрешенного строительства в отношении шести участков в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и пер. Долотного.

Фото: maps.yandex.ru

Напомним, ООО "Специализированный застройщик "Апрель" главы ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка просит согласовать ей максимальный процент застройки в 80%.

Через сайт мэрии на проект поступило четыре отрицательных мнения.

"Против застройки. Школа № 176 переполнена, обещанное строительство" пристроя" к школе тянется с 2016 года и нечего не делается. Узкие улицы Советской Армии, Антоново-Овсеенко, Дыбенко, Карбышева. Сейчас уже заторы, а по завершению строительства ЖК Журавли, ЖК Космолет, ЖК Унисон вообще будет не проехать. еще один ЖК с такими отклонениями вообще приведет к транспортному калапсу", - пояснила свое мнение одна из жительниц города (пунктуация и орфография сохранены - прим. ВН).

"Против выдачи разрешений на отклонение от предельных параметров строительства. Если застройщик не может соблюдать установленные нормы — пусть отказывается от стройки вообще. Головой надо думать ДО начала работ. 80% застройки — душегубка! Фактически это означает, что кроме высотки будут только узкие дорожки, общие для машин и пешеходов и миниатюрная детская площадка (чтобы не возмущались, что нет благоустройства)", - прокомментировала другая самарчанка.

При этом в департамент градостроительства поступило 239 положительных мнений "иных лиц, в письменном виде или в виде электронного документа".

Впрочем, никто их попытавшихся "завернуть" или поддержать проект не признан участником слушаний, так как среди них не было проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения. Решение по проекту предстоит принимать горадминистрации.

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