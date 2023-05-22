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Строительство Строительство и недвижимость

Компания главы "Нового Дона" планирует ЖК в районе Советской Армии/Антонова-Овсеенко

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О планах жилищной застройки территории на ул. Советской Армии в Самаре стало известно из оповещения об общественных слушаниях, стартовавших 20 мая.

Фото: maps.yandex.ru

Жителям предлагается рассмотреть возможность предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении шести участков в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и пер. Долотного. Общая площадь земли - более 31 тыс. кв. метров. Здесь предполагается максимальный процент застройки 80%.

По данным ЕГРН, один из самых больших участков (27,2 тыс. кв. м) с февраля 2023 г. находится в аренде ООО "Специализированный застройщик "Апрель". Его кадастровая стоимость составляет 164,2 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "Апрель" зарегистрировано в Самаре в сентябре 2022 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Директором и собственником компании выступает глава ГК "Новый Дон" Анатолий Давидюк.

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