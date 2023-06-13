В ТОР "Тольятти" построят производство огнеупорных материалов

Во вторник, 13 июня, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом территории опережающего развития "Тольятти" и городской администрацией.
Инвестор планирует запустить производство огнеупорных материалов для применения в разных отраслях промышленности. Эти изделия способны выдерживать длительные механические, термические и химические воздействия без существенного нарушения функциональных свойств при эксплуатации и имеющие огнеупорность не ниже 15800С.
Создание лучших условий для инвесторов — одна из главных задач в работе управленческой команды региона и губернатора Дмитрия Азарова. В своем Послании глава региона отмечал, что благодаря режиму ТОР в регионе сегодня реализуют свои проекты 80 инвесторов. "Уже дополнительно создано 10 тысяч рабочих мест. Запущено более 50 производств", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
На будущем предприятии нового резидента планируется выпускать высококачественную, конкурентоспособную и экспортно ориентировочную продукцию. Здесь будут созданы более 100 новых рабочих мест.
"Режим территории опережающего развития действует в двух городах Самарской области — Тольятти и Чапаевске — и позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов — это, в первую очередь, создание рабочих мест, возможность работать, не уезжая из родного города, а также налоги, которые идут на развитие социальной сферы", — сказал Дмитрий Богданов.
Сегодня резидентами ТОР "Тольятти" являются 64 компании, которые уже инвестировали в создание своих производств 28,9 млрд рублей и создали свыше 9000 новых рабочих мест. Более 2 млрд рублей эти компании выплатили налогов в консолидированный бюджет региона.
В Самарской области активно развивается еще одна территория опережающего развития в Чапаевске. Резидентами этой ТОР являются 12 компаний, которые планируют вложить в создание своих предприятий 11,6 млрд рублей и создать 4,2 тысячи новых рабочих мест.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации