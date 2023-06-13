Жители Самарской области стали чаще оформлять льготную ипотеку в Банке ДОМ.РФ

С начала 2023 года в России более 12 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программам льготного ипотечного кредитования, предлагаемым Банком ДОМ.РФ. Спрос на льготную ипотеку банка вырос и в Самарской области.

Всего с начала текущего года Банк ДОМ.РФ выдал кредитов на сумму 73 млрд рублей. В прошлом году за такой же период объем кредитования был в полтора раза меньше.

Отмечается, что 42,2 процента сделок было совершено в рамках программы "Семейная ипотека", 36,4 процента приходится на "Льготную ипотеку на новостройки", 18,7 процента — на программу "ИТ-ипотека" и 2,7 процента — на "Дальневосточную ипотеку".

Льготные ипотечные программы по-прежнему пользуются высоким спросом и остаются драйвером продаж на первичном рынке. На этот момент обратил внимание Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ. Он пояснил, что этому способствуют выгодные условия кредитования и широкий выбор банковских продуктов.

"Отмечу также рост частного домостроения — с начала года кредиты на индивидуальное строительство заняли 20,5% в выдачах с господдержкой против 11,5% в прошлом году. В Банке ДОМ.РФ все льготные госпрограммы распространены на ИЖС, более того, для стимулирования сегмента мы предусмотрели дополнительную скидку в размере 0,5 процента", — рассказал Алексей Косяков.

Больше всего ипотечных сделок по государственным программам было совершено в Москве, где рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 1,8 раза, а объем кредитования — 22 млрд рублей. В лидерах также оказались Московская область (рост в 1,9 раза, 8 млрд рублей) и Краснодарский край (2,5 раза, 6,2 миллиарда рублей). Петербуржцы в этом году воспользовались предложениями банка по льготной ипотеке в 1,4 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кредитование в рамках госпрограмм в городе составило 5,8 млрд рублей. В Тюменской области спрос вырос в полтора раза, а сумма выданных кредитов достигла 3,3 млрд рублей.

В десятке регионов-лидеров также оказались: Новосибирская область (рост в полтора раза, объем кредитования — 2,7 млрд рублей), Свердловская область (2,4 млрд рублей, что сопоставимо с прошлогодними показателями), Приморье (рост в 1,2 раза, сумма кредитов — 2,4 млрд рублей).

Замыкают рейтинг Республика Татарстан и Ростовская область. В Татарстане спрос на льготную ипотеку от Банка ДОМ.РФ вырос в 1,6 раза и составил два миллиарда рублей. Ростовчане оформили кредитов на 1,9 млрд рублей, показатель роста по сравнению с тем же периодом за прошлый год вырос в полтора раза.