Геннадий Котельников: "Поддержка здравоохранения — первостепенный приоритет"

Накануне Дня медицинского работника, который отмечается 18 июня, Волга Ньюс расспросил председателя Самарской губернской думы академика РАН Геннадия Котельникова о состоянии и перспективах отрасли здравоохранения региона.

— Геннадий Петрович, как в Самарской области идет реализация национального проекта "Здравоохранение"?

— Сегодня одна из главных национальных целей России, которые определил президент страны Владимир Владимирович Путин, это — сохранение населения, здоровьесбережение людей. На достижение этой цели направлен национальный проект "Здравоохранение".

В Самарской области в этой сфере за пять лет — именно столько идет реализация нацпроекта — произошли существенные качественные изменения. Построено 115 и отремонтировано 192 объекта здравоохранения. В лечебные организации региона поставлено 13 590 единиц медоборудования — в 12 раз больше, чем за предыдущие пять лет!

Полностью обновлен парк скорой медицинской помощи — это 215 автомобилей, еще 445 машин приобретено для первичного звена здравоохранения.

В сельских территориях открыто 105 новых медицинских объектов: 83 фельдшерско-акушерских пункта, 11 отделений врачей общей практики, семь врачебных амбулаторий и четыре клинико-диагностических отделения.

— В сегодняшнее непростое время каждого жителя области волнует вопрос: не будут ли урезаться расходы на медицину? Намерены ли наши депутаты отстаивать эти строки бюджета?

— Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, министерство здравоохранения, его руководитель Армен Сисакович Бенян, депутаты Самарской губернской думы принимают все меры для развития отрасли. Пример в этой работе подает губернатор. Он лично вникает во все тонкости и детали лечебного процесса и делает очень многое для развития сферы здравоохранения региона.

Депутаты областного парламента при работе над региональным законодательством исходят из того, что областной бюджет должен быть в максимальной степени социально ориентированным. Поддержка здравоохранения при этом является первостепенным приоритетом.

Так, в 2022 году на нужды отрасли было выделено более 26,5 млрд рублей из областного бюджета. В течение года на эти цели поступали дополнительные средства из федерального бюджета, практически сопоставимые с внутриобластными затратами на сферу медицины. И никакого урезания расходов на медицину не предвидится — идет постоянное увеличение финансирования отрасли.

— Возможно ли в условиях санкций 100%-ное импортозамещение в медицине?

— Скажу предельно откровенно: все новое, что мы в Самарском государственном медицинском университете внедряли, создавали и открывали, всегда было результатом нашего собственного видения стратегии развития науки и отрасли и никогда — данью модным тенденциям.

Теперь об импортозамещении и прорывных исследованиях. Слова эти появились сравнительно недавно, а занимаемся мы этим уже давно. Если бы мы не создавали в стенах медицинских вузов интеллектуальную продукцию: авторские операции, диагностические методы, химические соединения для новых лекарств, то отечественная медицина остановилась бы в своем развитии.

На базе СамГМУ, которым руководит ректор Александр Владимирович Колсанов, созданы Институт инновационного развития, Инжиниринговый центр, медицинский технопарк. Эти структуры вывели вуз на новый уровень в плане научных исследований, их внедрения в практику, применения цифровых технологий в медицине.

— Флагманские позиции в самарском здравоохранении уже много лет занимают Клиники СамГМУ. Каковы их достижения?

— Наличие клинической базы и тесное взаимодействие с практическим здравоохранением — непременное условие успешной деятельности любого медицинского вуза. СамГМУ — один из немногих вузов страны, имеющих собственные клиники, и это, действительно, уникальное явление. Наши клиники обеспечивают преемственность образовательного и лечебного процессов, интеграцию науки и практики. А в других регионах вузы и лечебные учреждения зачастую работают обособленно, и диалог между ними не всегда конструктивный.

Мы же, кроме того, что имеем собственные клиники, еще используем и мощности более 20 крупных лечебных учреждений губернии, в которых располагаются наши клинические базы. На базе клиник работают 24 кафедры, обучаются врачи 60 специальностей.

В многопрофильном стационаре Клиник СамГМУ ежегодно получают помощь 27 тысяч больных. Всего в клиниках выполняется 16 тысяч операций и проводится 350 тысяч консультаций в год.

— В ковидные времена было принято немало законов и правовых актов о поддержке медработников и сферы здравоохранения в целом. Какие законодательные меры областной парламент принимает сегодня?

— В своей повседневной деятельности депутаты Самарской губернской думы уделяют особое внимание развитию законодательства в здравоохранении, образовании, социальной защите населения — именно в тех сферах, где в центре внимания находится человек. Как в период пандемии, так и в условиях санкций, депутаты продолжают законодательно обеспечивать развитие региона, повышать социальную поддержку населения.

В 2022 году Губернская дума приняла 128 областных законов. В ходе реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" были построены 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории и 2 офиса врачей общей практики, приобретено 1 850 единиц медицинского оборудования для 40 лечебных учреждений и 141 единица транспорта для 23 учреждений здравоохранения губернии.

Постоянно растут меры социальной поддержки медработников в плане обеспечения жильем и местами в детских учреждениях, льготными условиями трудоустройства и предоставления ипотеки.

— Какие меры, на ваш взгляд, необходимы, чтобы ликвидировать дефицит медицинских кадров?

— Привлечению кадров способствует широкий набор мер поддержки. Предоставляются выплаты для привлечения медработников наиболее востребованных специальностей в размере 200 тысяч рублей и наиболее дефицитных специальностей — 300 тысяч рублей.

За последние пять лет выплаты получили более 3 тысяч молодых медработников, в том числе 596 человек в 2022 году. Участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за пять лет стали более 330 врачей и 170 человек среднего медперсонала. Доплаты и стимулирующие выплаты получают также врачи общей практики в районах и их медицинские сестры.

Немаловажный факт: с 2018 года в Самарскую область для работы в отрасли здравоохранения приехали из других регионов 850 специалистов. В результате каждый год кадровая нехватка в отрасли здравоохранения губернии уменьшается на 6-8 процентов. Кроме того, введенные в строй в регионе в 2018–2022 годах лечебные учреждения дали 980 новых рабочих мест, которые активно заполняются медицинскими кадрами.

— Геннадий Петрович, какие пожелания вы хотели бы передать своим коллегам в связи с профессиональным праздником?

— Прежде всего, хочу пожелать уверенности в своих силах, в сегодняшнем и завтрашнем дне, в успешном будущем нашего здравоохранения.

Накануне праздника радостная весть пришла к целой плеяде медицинских работников губернии. Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" присвоено ректору Самарского государственного медицинского университета Александру Владимировичу Колсанову. Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоено главному врачу Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаилу Соломоновичу Шейферу, начальнику Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева Александру Константиновичу Каширину и заместителю главного врача Самарской городской больницы № 7 Михаилу Николаевичу Тюрину. Директор института стоматологии Самарского государственного медицинского университета Дмитрий Александрович Трунин награжден орденом Пирогова. Профессор кафедры фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой Самарского государственного медицинского университета Фрида Насыровна Гильмиярова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Горячо и сердечно поздравляю наших лауреатов и всех медицинских работников губернии с профессиональным праздником! От души желаю всем здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в жизни и труде!