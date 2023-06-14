16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские нефтяники провели экологическую акцию в Кинельском районе В Самарскую область 13 июня вернется тепло Сотрудники Самаранефтегаза считают заботу о природе своей обязанностью В Тольятти обсудят концепцию природного парка "Мастрюки" Участок леса возле Новосемейкино, запланированный под полигон для опасных отходов, может получить охранный статус

Экология Общество

Самарские нефтяники провели экологическую акцию в Кинельском районе

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первое воскресенье июня - Международный день очистки водоемов - эковолонтеры АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть", ежегодно отправляются на помощь к водным источникам.

Системная работа

Предприятие на протяжении многих лет помогает муниципалитетам Самарской области решать вопросы, связанные с восстановлением и облагораживанием природных источников. Такие проекты были реализованы в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах губернии.

На этот раз нефтяники привели в порядок родник "Источник жизни", расположенный недалеко от поселка Угорье в Кинельском районе: очистили от мусора и сорняков, спилили сухостой, покрасили ограждение и ведущую к подземному ключу лестницу. А чтобы каждый, кто придет сюда за природной водой, не забывал о важной роли родников в сохранении экосистемы родного края, установили табличку с названием водного источника и предупреждением о необходимости оберегать его.
В Кинельский район они прибыли не в первый раз. Здесь уже проводилось благоустройство водных источников, которые являются важной частью экосистемы. В 2021 году сотрудники предприятия также потрудились над очисткой Преображенского ключа в Безенчукском районе, ещё годом ранее — родника "Березовый" в Красноярском районе.

Больше родников — меньше мусора

Наша губерния — настоящий родниковый край, здесь бьют из-под земли более полутора тысяч источников. Значительная их часть нуждается в благоустройстве, но заброшенных становится меньше. Самарские "дочки" НК "Роснефть" в рамках ежегодной экологической акции "Родники Самарской области" привели в порядок целый ряд водных источников, которыми пользуются местные жители и туристы.
Нефтяники уделяют пристальное внимание не только родникам, они активно участвуют в экологических акциях по очистке береговых зон рек, озер и водохранилищ. Так, в текущем году в преддверии Дня Волги волонтеры собрали 25 кубометров мусора на прибрежной территории стрелки рек Волги и Сока, а в рамках Всероссийской акции "Зеленая весна" сделали генеральную уборку лесных массивов на участке федеральной трассы М5 между Самарой и Тольятти. Совместно с работниками Минприроды и промышленных предприятий региона они очистили 40 гектаров придорожной территории: собрали и вывезли около 30 кубометров неперерабатываемого мусора.

Новые технологии на пользу природе

Поддержанию чистоты родников способствует и внедрение "зеленых" технологий на нефтедобывающем предприятии. Существенный вклад в сохранение водных ресурсов губернии дает реализация масштабных экологических программ и применение новых технологий. АО "Самаранефтегаз" с 2016 года полностью прекратило забор воды из поверхностных водных объектов для поддержания пластового давления, а также сброс сточных вод.

Более десяти лет предприятие занимается восполнением водных биоресурсов. Разводятся и выпускаются в акваторию Волги мальки ценных пород рыб: стерляди, сазана и толстолобика.

"Охрана окружающей среды — одно из традиционных направлений корпоративного волонтерства. Сотрудники предприятия ежегодно участвуют в различных экологических акциях: экосубботниках, высадках деревьев, проведении уроков охраны окружающей среды в школах. С каждым годом число нефтяников, вовлеченных в волонтерскую деятельность, только растет, — отметила Наталья Сычева, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — пресс-секретарь АО "Самаранефтегаз".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2