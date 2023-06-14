Самарские нефтяники провели экологическую акцию в Кинельском районе

В первое воскресенье июня - Международный день очистки водоемов - эковолонтеры АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть", ежегодно отправляются на помощь к водным источникам.

Системная работа

Предприятие на протяжении многих лет помогает муниципалитетам Самарской области решать вопросы, связанные с восстановлением и облагораживанием природных источников. Такие проекты были реализованы в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах губернии.

На этот раз нефтяники привели в порядок родник "Источник жизни", расположенный недалеко от поселка Угорье в Кинельском районе: очистили от мусора и сорняков, спилили сухостой, покрасили ограждение и ведущую к подземному ключу лестницу. А чтобы каждый, кто придет сюда за природной водой, не забывал о важной роли родников в сохранении экосистемы родного края, установили табличку с названием водного источника и предупреждением о необходимости оберегать его.

В Кинельский район они прибыли не в первый раз. Здесь уже проводилось благоустройство водных источников, которые являются важной частью экосистемы. В 2021 году сотрудники предприятия также потрудились над очисткой Преображенского ключа в Безенчукском районе, ещё годом ранее — родника "Березовый" в Красноярском районе.

Больше родников — меньше мусора

Наша губерния — настоящий родниковый край, здесь бьют из-под земли более полутора тысяч источников. Значительная их часть нуждается в благоустройстве, но заброшенных становится меньше. Самарские "дочки" НК "Роснефть" в рамках ежегодной экологической акции "Родники Самарской области" привели в порядок целый ряд водных источников, которыми пользуются местные жители и туристы.

Нефтяники уделяют пристальное внимание не только родникам, они активно участвуют в экологических акциях по очистке береговых зон рек, озер и водохранилищ. Так, в текущем году в преддверии Дня Волги волонтеры собрали 25 кубометров мусора на прибрежной территории стрелки рек Волги и Сока, а в рамках Всероссийской акции "Зеленая весна" сделали генеральную уборку лесных массивов на участке федеральной трассы М5 между Самарой и Тольятти. Совместно с работниками Минприроды и промышленных предприятий региона они очистили 40 гектаров придорожной территории: собрали и вывезли около 30 кубометров неперерабатываемого мусора.

Новые технологии на пользу природе

Поддержанию чистоты родников способствует и внедрение "зеленых" технологий на нефтедобывающем предприятии. Существенный вклад в сохранение водных ресурсов губернии дает реализация масштабных экологических программ и применение новых технологий. АО "Самаранефтегаз" с 2016 года полностью прекратило забор воды из поверхностных водных объектов для поддержания пластового давления, а также сброс сточных вод.

Более десяти лет предприятие занимается восполнением водных биоресурсов. Разводятся и выпускаются в акваторию Волги мальки ценных пород рыб: стерляди, сазана и толстолобика.

"Охрана окружающей среды — одно из традиционных направлений корпоративного волонтерства. Сотрудники предприятия ежегодно участвуют в различных экологических акциях: экосубботниках, высадках деревьев, проведении уроков охраны окружающей среды в школах. С каждым годом число нефтяников, вовлеченных в волонтерскую деятельность, только растет, — отметила Наталья Сычева, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — пресс-секретарь АО "Самаранефтегаз".