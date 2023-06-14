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Футбол Спорт

Кей Си Риверс покидает БК "Самара"

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Кей Си Риверс покидает БК "Самара", сообщает клуб.

"Кей Си стал одним из самых "звездных" новичков "Самары" в прошлое межсезонье. И его опыт, безусловно, помог нашей команде освоиться в Единой Лиге ВТБ. Всего за нашу команду он провел 30 матчей в чемпионате, в которых в среднем набирал 7,9 очка и делал 3,6 подбора.

Мы благодарим Кей Си Риверса за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему удачи и успеха в дальнейших начинаниях", — рассказали в клубе.

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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