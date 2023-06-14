Защитник Кей Си Риверс покидает БК "Самара", сообщает клуб.

"Кей Си стал одним из самых "звездных" новичков "Самары" в прошлое межсезонье. И его опыт, безусловно, помог нашей команде освоиться в Единой Лиге ВТБ. Всего за нашу команду он провел 30 матчей в чемпионате, в которых в среднем набирал 7,9 очка и делал 3,6 подбора.

Мы благодарим Кей Си Риверса за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему удачи и успеха в дальнейших начинаниях", — рассказали в клубе.