Прокуратура возвращает земли, захваченные в районе KIN.UP

ООО "Самарский деловой центр" самовольно заняло два земельных участка на территории бывшего комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23, уточнили в областной прокуратуре. Надзорный орган в суде истребует захваченную территорию из незаконного владения.
Ранее нарушения законодательства были установлены по результатам проверки муниципального земельного контроля. Один участок СДЦ занят автостоянкой и расположен на спуске к Волге вдоль ул. Лесной. Он огорожен деревянным забором, его площадь за счет неразграниченной земли "увеличена" на 441,6 кв. метра. На другом участке расположен бетонный строительный забор. Площадь своей земли СДЦ "расширил" на 506,5 кв. метра.
Самарский деловой центр не исполнил предписание об освобождении территории. В связи с этим первый заместитель прокурора Самарской области в интересах города обратился в суд с требованием освободить незаконно занятые участки. Кроме того, с СДЦ взыскивается 5,6 млн руб. за безвозмездное пользование землей.
Напомним, комплекс KIN.UP уже несколько лет не могут выставить на продажу в рамках банкротства ООО "СДЦ". По оценке 2021 г. общая его стоимость составляла 930,9 млн руб., из них имущества в залоге у АО АКБ "Газбанк" - на сумму 522,5 млн рублей.
В ходе проверки конкурсный управляющий выявил множество нарушений земельного законодательства. В частности, у СДЦ отсутствует право собственности на землю под корпусом бывшего ресторана "Марракеш". Не узаконена его реконструкция. Корпус №3, в котором работают ночные клубы, выходит за границы земельного участка. На землю, занимаемую подстанцией, также отсутствует право собственности или договор аренды.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей