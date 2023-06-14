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Прокуратура возвращает земли, захваченные в районе KIN.UP

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарский деловой центр" самовольно заняло два земельных участка на территории бывшего комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23, уточнили в областной прокуратуре. Надзорный орган в суде истребует захваченную территорию из незаконного владения.

Ранее нарушения законодательства были установлены по результатам проверки муниципального земельного контроля. Один участок СДЦ занят автостоянкой и расположен на спуске к Волге вдоль ул. Лесной. Он огорожен деревянным забором, его площадь за счет неразграниченной земли "увеличена" на 441,6 кв. метра. На другом участке расположен бетонный строительный забор. Площадь своей земли СДЦ "расширил" на 506,5 кв. метра.

 Самарский деловой центр не исполнил предписание об освобождении территории. В связи с этим первый заместитель прокурора Самарской области в интересах города обратился в суд с требованием освободить незаконно занятые участки. Кроме того, с СДЦ взыскивается 5,6 млн руб. за безвозмездное пользование землей.

Напомним, комплекс KIN.UP уже несколько лет не могут выставить на продажу в рамках банкротства ООО "СДЦ". По оценке 2021 г. общая его стоимость составляла 930,9 млн руб., из них имущества в залоге у АО АКБ "Газбанк" - на сумму 522,5 млн рублей.

В ходе проверки конкурсный управляющий выявил множество нарушений земельного законодательства. В частности, у СДЦ отсутствует право собственности на землю под корпусом бывшего ресторана "Марракеш". Не узаконена его реконструкция. Корпус №3, в котором работают ночные клубы, выходит за границы земельного участка. На землю, занимаемую подстанцией, также отсутствует право собственности или договор аренды.

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