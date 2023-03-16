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Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты Суд заблокировал продажу "Рейда-1" Ирина Дьяченко повторно "упустила" "Кинап" Фирма Шаповалова выиграла торги по продаже "Рейда-1" Имущество "Рейда-1" выставляют на торги за 311 млн рублей

Девелопмент Строительство и недвижимость

Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ООО "Самарский деловой центр" выявлены проблемы реализации имущества - комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23. В частности, торгам препятствуют отсутствие документов на некоторые объекты.

Фото: скриншот с видео

Напомним, основной кредитор СДЦ - АО АКБ "Газбанк" - согласовал продажу комплекса еще весной 2021 года. Общая его стоимость составляла 930,9 млн руб., из них имущества в залоге у банка - на сумму 522,5 млн рублей. Однако имущество до сих пор не выставлено на торги.

В прошлом году конкурсный управляющий инициировала проверку на предмет наличия или отсутствия нарушений земельного законодательства. Выяснилось, что у СДЦ отсутствует право собственности на землю под корпусом бывшего ресторана "Марракеш". Не узаконена его реконструкция.

Корпус №3, в котором работают ночные клубы, выходит за границы земельного участка. На землю, занимаемую подстанцией, также отсутствует право собственности или договор аренды. Девятиэтажный офисный центр (корпус №100) и земля под ним вовсе не принадлежали СДЦ. Объекты принадлежали вдове депутата Олега Дьяченко Ирине Дьяченко. Конкурсный управляющий оспорила это право собственности. Суд обязал возвратить имущество в конкурсную массу.

СДЦ признали банкротом в 2018 году. Конкурсный управляющий вернула в массу имущество развлекательного комплекса KIN.UP. Ранее недвижимость принадлежала вдове самарского депутата Олега Дьяченко Ирине Дьяченко. Также сообщалось о планах по освоению площадки KIN.UP ассоциацией "Берег".

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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