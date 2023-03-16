Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

В ООО "Самарский деловой центр" выявлены проблемы реализации имущества - комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23. В частности, торгам препятствуют отсутствие документов на некоторые объекты.

Напомним, основной кредитор СДЦ - АО АКБ "Газбанк" - согласовал продажу комплекса еще весной 2021 года. Общая его стоимость составляла 930,9 млн руб., из них имущества в залоге у банка - на сумму 522,5 млн рублей. Однако имущество до сих пор не выставлено на торги.

В прошлом году конкурсный управляющий инициировала проверку на предмет наличия или отсутствия нарушений земельного законодательства. Выяснилось, что у СДЦ отсутствует право собственности на землю под корпусом бывшего ресторана "Марракеш". Не узаконена его реконструкция.

Корпус №3, в котором работают ночные клубы, выходит за границы земельного участка. На землю, занимаемую подстанцией, также отсутствует право собственности или договор аренды. Девятиэтажный офисный центр (корпус №100) и земля под ним вовсе не принадлежали СДЦ. Объекты принадлежали вдове депутата Олега Дьяченко Ирине Дьяченко. Конкурсный управляющий оспорила это право собственности. Суд обязал возвратить имущество в конкурсную массу.