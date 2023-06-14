Самарца обвиняют в незаконном получении денег на развитие бизнеса

В Самаре отправили в суд уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с августа 2021 г. по август 2022 г. обвиняемый украл 250 тыс. руб. бюджетных средств. Он оформил социальный контракт на развитие собственного дела на основании фиктивного договора купли-продажи грузовика, которого он в реальности не покупал.