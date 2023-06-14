Начались гастроли театра "СамАрт" в Новосибирске

Театры "СамАрт" (Самара) и "Глобус" (Новосибирск) вошли в проект "Большие гастроли", организованный ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, первым в Новосибирск отправился СамАрт. Об этом сообщает пресс-служба театра.
С 14 по 16 июня на сцене Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" самарский театр покажет три своих спектакля — "Ревизор", "Храбрый заяц" и "Маугли".
"Мы привозим в Новосибирск три очень отличающихся друг от друга по жанру, по эстетике спектакля, — рассказывает пресс-служба театра "СамАрт". — Открывает гастроли "Ревизор" Александра Кузина. Этот режиссер поставил у нас уже 10 спектаклей, а "Ревизору" в этом году исполнилось 15 лет. Александр Сергеевич известен всей России как режиссер-традиционалист, он ставит в лучших традициях классики, и "Ревизор" СамАрта — яркий образец такого спектакля. В остальные дни новосибирский зритель увидит постановки учеников режиссерской студии под руководством Анатолия Праудина — Павла Маркелова (спектакль для всей семьи по сказке С. Михалкова "Храбрый заяц") и Татьяны Наумовой (пластические ассоциации по "Книге джунглей" Р. Киплинга").
Затем с ответным визитом в Самару приедет театр "Глобус". С 20 по 22 июня на Новой сцене Самарского ТЮЗа новосибирцы покажут "Доклад о медузах" — спектакль по дебютному роману американского автора Али Бенджамин, "Перья и хвосты" по сказочной повести шведского писателя Яна Экхольма, "Мальчики" по Владиславу Крапивину. Один из прославленных молодежных театров страны — "Глобус" — в Самаре будет представлен работами молодых известных режиссеров Ивана Орлова и Артема Терехина.
Театр "СамАрт" и Новосибирский "Глобус" — ровесники: оба коллектива существуют на театральной карте страны с 1930 года. В активе обоих театров — высшие награды (премии "Золотая Маска", "Арлекин" и другие), участие в лучших фестивалях России и мира.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.