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Театр Культура

Начались гастроли театра "СамАрт" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Театры "СамАрт" (Самара) и "Глобус" (Новосибирск) вошли в проект "Большие гастроли", организованный ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, первым в Новосибирск отправился СамАрт. Об этом сообщает пресс-служба театра.

С 14 по 16 июня на сцене Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" самарский театр покажет три своих спектакля — "Ревизор", "Храбрый заяц" и "Маугли". 

"Мы привозим в Новосибирск три очень отличающихся друг от друга по жанру, по эстетике спектакля, — рассказывает пресс-служба театра "СамАрт". — Открывает гастроли "Ревизор" Александра Кузина. Этот режиссер поставил у нас уже 10 спектаклей, а "Ревизору" в этом году исполнилось 15 лет. Александр Сергеевич известен всей России как режиссер-традиционалист, он ставит в лучших традициях классики, и "Ревизор" СамАрта — яркий образец такого спектакля. В остальные дни новосибирский зритель увидит постановки учеников режиссерской студии под руководством Анатолия Праудина — Павла Маркелова (спектакль для всей семьи по сказке С. Михалкова "Храбрый заяц") и Татьяны Наумовой (пластические ассоциации по "Книге джунглей" Р. Киплинга"). 

Затем с ответным визитом в Самару приедет театр "Глобус". С 20 по 22 июня на Новой сцене Самарского ТЮЗа новосибирцы покажут "Доклад о медузах" — спектакль по дебютному роману американского автора Али Бенджамин, "Перья и хвосты" по сказочной повести шведского писателя Яна Экхольма, "Мальчики" по Владиславу Крапивину. Один из прославленных молодежных театров страны — "Глобус" — в Самаре будет представлен работами молодых известных режиссеров Ивана Орлова и Артема Терехина.

Театр "СамАрт" и Новосибирский "Глобус" — ровесники: оба коллектива существуют на театральной карте страны с 1930 года. В активе обоих театров — высшие награды (премии "Золотая Маска", "Арлекин" и другие), участие в лучших фестивалях России и мира.

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