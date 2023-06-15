Семейный психолог: "Родители должны помочь подростку пройти кризис взросления, а не ругать его"

Что важно знать родителям подростков об особенностях пубертатного периода, как не делать критических ошибок в общении с детьми, как помочь ребенку стать осознанным взрослым и сохранить с ним контакт — практиками общения с подрастающим поколением поделилась с читателями портала "Волга Ньюс" психолог, семейный системный терапевт клиники ПРАКСИС Ирина Лозинская.

Подростковые бунты

Две трети запросов, с которыми люди приходят к психологу на консультацию — это сложности в воспитании детей. А две трети от этого количества — запросы на помощь с воспитанием подростков. Самые частые проблемы, которые озвучивают родители: "Он перестал слушаться!" "Она хамит и все делает мне назло!". "Была такой спокойной девочкой, а теперь еж колючий, ничего спросить нельзя!" "Раньше с сыном были доверительные отношения, а сейчас он и двух слов нам не скажет!" Вариации разные, а смысл один: ребенок бунтует, родители тревожатся.

Непривычно, неожиданно и страшно в один прекрасный момент вдруг услышать от своего любимого чада: "Отстань!". Или увидеть резко захлопнувшуюся перед носом дверь его комнаты. Но именно такое поведение чаще всего указывает на то, что ваш ребенок становится подростком. Родители подростков со вздохом говорят, приходя на консультацию: "Ну вот, у нас началось!" Или: "Ну, вы ж понимаете, он подросток!" Как бы ожидая моего сочувствия от одного только факта подростковости их чада.

И это, от части, не предрассудки. Возраст действительно критический, непростой, сопряженный с большим количеством изменений как ребенка, так и всех членов его семьи. Это возраст перехода из детства во взрослость. И переход этот происходит сразу на нескольких уровнях: физическом, гормональном, психологическом, социальном.

"Гадкий" утёнок

Что происходит с телом? Ребенок начинает резко расти. Он и раньше рос, но рос плавно, равномерно. Сейчас же растет не все тело сразу, а по очереди: грудная клетка выросла, а сердце не успело. Руки, ноги выросли, а координация еще не сформировалась. Меняются пропорции тела, подросток вытягивается, прибавляет в весе, внутренние органы не успевают приспособиться под обслуживание больших габаритов тела, работают с напряжением. Отсюда проблемы со здоровьем: усталость, бессонница, анемия, переутомление. Именно в этом возрасте обостряются многие хронические заболевания, поскольку организм "занят" своим стремительным ростом.

Пубертатный период совпадает с достижением половой зрелости, а значит, запускается половыми гормонами. В среднем это 11-15 лет: девочки "стартуют" раньше, мальчики чуть с опозданием. Изменяется гормональный фон. И эти изменения потрясают весь организм!

Причем гормоны "накатывают" тоже неравномерно, а волнами. Отсюда подросток то чрезмерно возбужден, то напротив, апатичен. Мучают подростковые дисфории: человек подолгу может пребывать в мрачной плаксивости, раздражительной задумчивости, потом вдруг испытывать злость и даже ненависть на кого-то или что-то. Это в таком его состоянии родители слышат, как "все бесит!", "пошло всё на фиг!" "задолбали!".

Гормоны подстегивают эмоциональную часть, отчего начинается история с эмоциональной нестабильностью, импульсивностью, неадекватным поведением. Появляются переживания по поводу внешних изъянов (порой незаметных никому, кроме его обладателя), которые провоцируют появление комплексов. Подростки становятся крайне уязвимы, остро реагируя на любые комментарии по поводу внешности. Привычно брошенная бабушкой "заботливая" фраза: "Почему не доедаешь? Кожа да кости!" может ранить, обидеть, засесть занозой в сознании взрослеющего человека.

"Не хочу быть взрослым!"

Общество ждет от подростка уже гораздо больше, чем от ребенка. Родители требуют помощи по дому, участия в бытовых вопросах. Учителя — взывают к ответственности, просят вести себя по-взрослому. Окружающие люди могут сделать замечание: "Прекрати вести себя как маленький!". То есть с точки зрения природы подросток — уже вполне себе повзрослевшая особь, от которой можно ждать и требовать адекватных проявлений. Однако с точки зрения современного общества — прав у человек этого возраста пока не очень много. Попробуй-ка, на просьбу мамы убраться в квартире ответь: "Хорошо, но только я после этого часов до двенадцати с ребятами потусуюсь"! Не поймут. А то и поругают за вольнодумие. Отпустят максимум до девяти и то без опоздания. А если опоздаешь — лишат телефона!

Одним словом, подростку есть, отчего бунтовать. Пережить такой кризис "с гордо поднятой головой" не под силу даже самому осознанному человеку. Подростковый возраст — это, по сути, состояние измененного сознания, когда телу и психике нужно выдержать максимальный напор, при этом не имея еще отлаженных защитных механизмов. Возможно, поэтому взрослые так поверхностно помнят свой подростковый возраст, удивляясь тому, что "мы такими не были!". А ведь наши дети решают те же проблемы, что и мы когда-то. Только в другое время и в изменившейся реальности.

Как много всего и сразу, правда? Однако, и это еще не все. Все вышеперечисленные факторы влияют на поведение подростка, но не являются главной причиной затянувшихся подростковых бунтов. Чаще всего "громкое" поведение подростка связано с более глубинными, плохо осознаваемыми процессами, которые происходят не столько с ребенком, сколько со всей семьей в целом. Ведь на этом этапе развития перед подростком стоят очень важные возрастные задачи: психологическое отделение от родителей и поиск себя.

"Нас не догонишь!"

Сепарация — один из самых сложных и важных этапов взросления. И хотя про это явление сейчас очень много написано и рассказано, осознать или почувствовать этот процесс подростку очень сложно. Нет, как в сказке, волшебного камня на перекрестке жизни с четкой инструкцией, в какую сторону идти и что там ожидает. И даже нет понимания, где пункт А и пункт Б. Есть некий туманный путь, сквозь который предстоит пробраться на ощупь. И если раньше путеводным камнем, и провожатым сквозь туман были мама с папой, то сейчас, с наступлением сепарационного кризиса, все сильно меняется.

Раньше отношения с родителями были жизненно необходимы. Теперь же подростку важно дистанцироваться от них как можно дальше, найти значимых людей вне семьи. Как пишет Людмила Петрановская: "Задача кризисного возраста — сделать рывок в сепарации, пережить разочарование во всемогуществе родителей и научиться жить своим умом".

Именно в этот период больше всего обращений к психологу. "Он меня не уважает, ни во что не ставит, грубит!" — взывает встревоженный родитель. Но не менее тревожно в этот момент и ребенку. Ведь он, требуя самостоятельности, поворачиваясь к родителям спиной, понимает, что эта самая самостоятельность сейчас для него не по силам! Пока еще нет ресурсов и опыта, да и желания еще нет. Это пока пробный, экспериментальный прыжок из родительского гнезда.

"Родительский дом — надежный причал"

И здесь очень важный момент для родителей: постараться создать для ребенка тихую гавань. Чтобы он побесился, попробовал на стороне то, что невозможно в семье, совершил ошибки, набил шишки, но знал, что вернуться домой — безопасно. Родителю важно понимать, что сепарация — процесс двусторонний. Не только ребенок отделяется, но и мы отделяем. Причем мы опытнее, мудрее. И имеем возможность получать информацию, осознавать ее. По мере роста осведомленности о том, что нами движет, мы готовы нести бОльшую ответственность за свое поведение.

Однажды в какой-то книге я читала историю про интернат для слепоглухонемых детей. Там описывался случай, где наставникам объясняли, как обучать воспитанников простым (для зрячих) навыкам: одеванию, еде. И одним из самых важных моментов в обучении было почувствовать, когда ребенок готов сам вести ложку ко рту. Тогда наставнику было важно убрать свою руку вовремя, давая возможность человеку самому начать есть. Иначе высок риск, что ребенок второй раз не попытается, и всю оставшуюся жизнь будет рассчитывать на помощь наставника.

По-моему, это хорошая метафора для родителей подростка, которым важно уметь отпускать. Чаще всего родители пропускают момент, когда нужно "отпустить руку", искусственно продлевая детство, которому пора завершиться. И кто-то из детей продолжает пользоваться родительской рукой, пока не наступит критическая точка. Но все же, большинство отпрысков начинают возмущаться, взбрыкивать и отстаивать свою самостоятельность. И это поведение как сигнальная лампочка, которая подсвечивает родителям момент, когда нужно проанализировать ситуацию и, возможно, пересмотреть свои взгляды на воспитание. Важно не начинать воевать в ответ, задавая себе вопрос, зачем подростку такое поведение?

В это период уровень тревоги в семье, скорее всего, достаточно высок. Да и как тут не тревожиться! Ведь не только у детей нет понимания, куда идти. Но и у родителей нет четких критериев отпускания. Нет конкретного возраста или даты, нет маяка, как в океане. На протяжении всей ребёнковой жизни родитель брал на себя за него ответственность, решал большинство его проблем: что есть, что носить, куда идти и пр. А когда это нужно прекращать? И нужно ли? А вдруг ошибемся?

"Уже не мальчик, но еще не муж — что делать?"

Если ответов на эти вопросы нет или они не находятся, если напряжение, связанное с взрослением ребенка, с изменением его поведения, достигает почти осязаемого уровня — обращайтесь к специалистам помогающих профессий. Семейный психолог поможет вам разобраться, куда сейчас движется семья в разрешении своих сложностей. Да и подросткам важно иногда посещать психолога.

За годы работы с детьми разных возрастов я поняла, что для подростка психолог — это тот человек, "об которого" можно безопасно подумать про себя. Подросток думает о себе постоянно, ища ответ на очень важные вопросы: кто я? Какой? В чем смысл того, что я есть? Маме такие вопросы не задашь, разволнуется еще, расстроится. А психолог выдержит нейтральность, поможет справиться с тревожностью, при необходимости научит техникам саморегуляции, снятия напряжения.

Если же перепады настроения у подростка очень выражены, если он подолгу пребывает в подавленном состоянии, у него не хватает энергии на привычные дела, если какие-то проявления его поведения кажутся странными и настораживают вас — не бойтесь обращаться за помощью к психиатру. Устаревшие шаблоны про "поставят на учет" и "напичкают таблетками" давно изжили себя. Сейчас психиатр — это помогающий специалист, который компетентно и экологично продиагностирует состояние подростка и объяснит, что делать.

Да, путь прохождения через подростковый период — сложный и часто неудобный. Но в нем очень много светлых сторон и возможностей! И он, как любой кризис, точно имеет завершение. А то, каким оно будет, во многом зависит, как ни странно, ни от подросткового поведения, а от вашего, дорогие родители!