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Футбол Спорт

Главным тренером женских "Крыльев Советов" стал Александр Цыганков

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Цыганков стал новым главным тренером женских "Крыльев Советов".

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

Галина Комарова останется в штабе Александра Цыганкова. Она займет место помощника главного тренера.

На должность начальника команды назначена Валентина Орлова. Тренерский штаб покидает Андрей Дементьев, работавший вторым тренером. 

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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