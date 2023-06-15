Главным тренером женских "Крыльев Советов" стал Александр Цыганков

Александр Цыганков стал новым главным тренером женских "Крыльев Советов".
Галина Комарова останется в штабе Александра Цыганкова. Она займет место помощника главного тренера.
На должность начальника команды назначена Валентина Орлова. Тренерский штаб покидает Андрей Дементьев, работавший вторым тренером.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?