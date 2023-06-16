До 1 августа в Самаре планируют завершить перекладку теплотрасс через территории детсадов и школ

На участках, проходящих через территории социальных объектов, перекладка теплотрасс должна завершиться до 1 августа, сообщили в мэрии Самары.
В этом году перекладка теплотрасс предусмотрена на 26 объектах, из которых 18 — основные, и они уже охвачены работами.
Первый замглавы Самары Владимир Василенко заявил, что первоочередные работы должны быть проведены на участках теплотрасс, которые проходят через территории социальных объектов: детских садов, школ, интернатов.
Речь идет о четырех объектах: в районе улицы Береговой/ проспекта Кирова, на улице Губанова, в периметре улиц Революционной, Аэродромной и Волгина, а также в районе улицы Каховской/ улицы Волгина. Перекладка на данных участках должна быть выполнена до 1 августа.
Аналогичный срок ранее был обозначен и относительно обновления теплотрасс в историческом центре города. На сегодняшний день работы (включая восстановление благоустройства в нижних слоях покрытия) завершаются на улице Шостаковича, на одном из двух участков на улице Льва Толстого.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!