До 1 августа в Самаре планируют завершить перекладку теплотрасс через территории детсадов и школ

На участках, проходящих через территории социальных объектов, перекладка теплотрасс должна завершиться до 1 августа, сообщили в мэрии Самары.

В этом году перекладка теплотрасс предусмотрена на 26 объектах, из которых 18 — основные, и они уже охвачены работами.

Первый замглавы Самары Владимир Василенко заявил, что первоочередные работы должны быть проведены на участках теплотрасс, которые проходят через территории социальных объектов: детских садов, школ, интернатов.

Речь идет о четырех объектах: в районе улицы Береговой/ проспекта Кирова, на улице Губанова, в периметре улиц Революционной, Аэродромной и Волгина, а также в районе улицы Каховской/ улицы Волгина. Перекладка на данных участках должна быть выполнена до 1 августа.

Аналогичный срок ранее был обозначен и относительно обновления теплотрасс в историческом центре города. На сегодняшний день работы (включая восстановление благоустройства в нижних слоях покрытия) завершаются на улице Шостаковича, на одном из двух участков на улице Льва Толстого.