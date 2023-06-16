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ЖКХ и благоустройство Общество

Мэрия Самары выделила 6 млн рублей на благоустройство сквера, где появится памятник педагогу-наставнику

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Муниципальное учреждение "Центр развития образования" Самары объявило конкурс на поиск подрядчика, который благоустроит сквер по ул. Стара-Загора, 96. Начальная цена контракта — 6,2 млн рублей.

За эти деньги нужно провести благоустройство территории, на которой установят скульптурную композицию "Педагог-наставник". Подрядчик должен будет провести озеленение, опиловку, уложить плитку, бордюр, установить урны, скамейки и т. п.

Победитель торгов определится после 28 июня. Он должен выполнить работы до 6 сентября 2023 года.

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