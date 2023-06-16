Мост через реку Кондурчу в Самарской области реконструирует "Автоволгастрой"

Управление строительства и ЖКХ Красноярского района определилось с подрядчиком, который проведет работы по по реконструкции мостового перехода через реку Кондурчу на трассе Самара — Ульяновск" (62 км+450 м, восточнее 830 м — пос. Кириллинский) в Красноярском районе.
На торги заявился один участник, ООО "Автоволгастрой". Его заявку признали соответствующей требованиям. Он согласился выполнить работы по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 149,74 млн рублей.
Подрядчик должен исполнить контракт до 31 декабря 2024 года.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?