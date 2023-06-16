Мост через реку Кондурчу в Самарской области реконструирует "Автоволгастрой"

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Управление строительства и ЖКХ Красноярского района определилось с подрядчиком, который проведет работы по по реконструкции мостового перехода через реку Кондурчу на трассе Самара — Ульяновск" (62 км+450 м, восточнее 830 м — пос. Кириллинский) в Красноярском районе.