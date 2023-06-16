Самарский социально-педагогический университет встретит 100 школьников из Донецкой Народной Республики

В понедельник, 19 июня, Самарский государственный социально-педагогический университет встретит 100 школьников из Донецкой Народной Республики.
Проект летнего этапа образовательно-туристских программ "Университетские смены" реализуется Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с движением детей и молодежи.
В Самарской области организатором смены выступает СГСПУ. Для ребят специально разработана программа. Она включает в себя образовательные модули, спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия.
"Мы уже не первый раз проводим "Университетские смены". К нам приезжали школьники из Луганской народной Республики, Оренбургской области, Республики Башкортостан, Республики Ингушетии, Нижегородской области. Наши студенты и преподаватели стараются сделать их отдых полезным и интересным. Мы делаем все для того, чтобы создать для ребят праздник, погрузить их в атмосферу дружбы, дать им возможность проявить себя и реализовать интересные проекты, - отметила и. о. ректора СГСПУ Светлана Юльевна Бакулина. - У нас для этого есть все возможности. При поддержке Министерства просвещения РФ и в рамках реализации нацпроекта "Образование" в нашем университете создан педагогический технопарк СГСПУ. Он оснащен современным оборудованием, я уверена, ребятам будет интересно в нем работать. Всегда приятно видеть счастливые глаза детей. Мы понимаем, что сейчас у них дома неспокойно, и наша задача вернуть им хоть чуточку радости и беззаботного детства".
Программа смены туристко-краеведческой направленности рассчитана на 10 дней. За это время 100 подростков отдохнут, познакомятся с достопримечательностями Самары и приобретут полезные знания. Занятия будут проводиться опытными специалистами, имеющими многолетний стаж педагогической работы, а также студентами СГСПУ.
Всего за лето Самарский государственный социально-педагогический университет проведет две смены для ребят из Донецкой Народной Республики. В общей сложности в них примут участие 200 школьников из новых регионов России.
20 июня в 10:00 состоится торжественное открытие первой университетской смены "Лето с Самарским педагогическим".
Губернатор Дмитрий Азаров и правительство Самарской области большое внимание уделяют вопросам организации летнего отдыха детей из Донецкой и Луганской народных республик в нашем регионе.
По приглашению главы региона детей из городов ЛНР и ДНР радушно встречают на самарской земле, организуют для них отдых в загородных детских санаторно-оздоровительных центрах и познавательный досуг.
Всего в этом году в санаториях губернии в летние месяцы смогут провести 300 ребят и 30 сопровождающих из города-побратима Снежное, а также дополнительно 50 детей и 5 сопровождающих из Сватово. Ребята проведут в нашем регионе по три летних смены, продолжительностью 21 день каждая.
В рамках отдыха для детей запланированы интересные экскурсии по Тольятти и Самаре. Но самое главное - это то, что дети смогут отдохнуть, поправить здоровье, набраться ярких впечатлений и конечно, найти новых друзей.
Напомним, в прошлом году 350 детей из Донецкой и Луганской народных республик также отдохнули в оздоровительных лагерях Самарской области.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.