Самарский социально-педагогический университет встретит 100 школьников из Донецкой Народной Республики

В понедельник, 19 июня, Самарский государственный социально-педагогический университет встретит 100 школьников из Донецкой Народной Республики.

Проект летнего этапа образовательно-туристских программ "Университетские смены" реализуется Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с движением детей и молодежи.

В Самарской области организатором смены выступает СГСПУ. Для ребят специально разработана программа. Она включает в себя образовательные модули, спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия.

"Мы уже не первый раз проводим "Университетские смены". К нам приезжали школьники из Луганской народной Республики, Оренбургской области, Республики Башкортостан, Республики Ингушетии, Нижегородской области. Наши студенты и преподаватели стараются сделать их отдых полезным и интересным. Мы делаем все для того, чтобы создать для ребят праздник, погрузить их в атмосферу дружбы, дать им возможность проявить себя и реализовать интересные проекты, - отметила и. о. ректора СГСПУ Светлана Юльевна Бакулина. - У нас для этого есть все возможности. При поддержке Министерства просвещения РФ и в рамках реализации нацпроекта "Образование" в нашем университете создан педагогический технопарк СГСПУ. Он оснащен современным оборудованием, я уверена, ребятам будет интересно в нем работать. Всегда приятно видеть счастливые глаза детей. Мы понимаем, что сейчас у них дома неспокойно, и наша задача вернуть им хоть чуточку радости и беззаботного детства".

Программа смены туристко-краеведческой направленности рассчитана на 10 дней. За это время 100 подростков отдохнут, познакомятся с достопримечательностями Самары и приобретут полезные знания. Занятия будут проводиться опытными специалистами, имеющими многолетний стаж педагогической работы, а также студентами СГСПУ.

Всего за лето Самарский государственный социально-педагогический университет проведет две смены для ребят из Донецкой Народной Республики. В общей сложности в них примут участие 200 школьников из новых регионов России.

20 июня в 10:00 состоится торжественное открытие первой университетской смены "Лето с Самарским педагогическим".

Губернатор Дмитрий Азаров и правительство Самарской области большое внимание уделяют вопросам организации летнего отдыха детей из Донецкой и Луганской народных республик в нашем регионе.

По приглашению главы региона детей из городов ЛНР и ДНР радушно встречают на самарской земле, организуют для них отдых в загородных детских санаторно-оздоровительных центрах и познавательный досуг.

Всего в этом году в санаториях губернии в летние месяцы смогут провести 300 ребят и 30 сопровождающих из города-побратима Снежное, а также дополнительно 50 детей и 5 сопровождающих из Сватово. Ребята проведут в нашем регионе по три летних смены, продолжительностью 21 день каждая.

В рамках отдыха для детей запланированы интересные экскурсии по Тольятти и Самаре. Но самое главное - это то, что дети смогут отдохнуть, поправить здоровье, набраться ярких впечатлений и конечно, найти новых друзей.

Напомним, в прошлом году 350 детей из Донецкой и Луганской народных республик также отдохнули в оздоровительных лагерях Самарской области.