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Здравоохранение Общество

Врач-невролог: алкоголь приводит к старению мозга и уменьшает его объем

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врач-невролог Самарской областной больницы им. Середавина Алексей Нилов рассказал, как алкоголь влияет на нервную систему и что происходит с мозгом при употреблении спиртного.

"Все знают такие последствия алкогольного опьянения, как заплетающийся язык, потеря памяти, проблемы с координацией, заторможенная реакция. Но гораздо больше активных процессов происходит внутри организма. Спиртное заставляет мозг работать медленнее: оно подавляет активность гамма-аминомасляной кислоты, которая регулирует нервную систему. Так появляются невнятная речь, шаткая походка, провалы в памяти и заторможенные рефлексы.

Алкоголь беспрепятственно разрушает верхний защитный слой эритроцитов. Это меняет их отрицательный заряд, который в обычных условиях предупреждал столкновение частиц. В результате кровяные клетки начинают слипаться. Для крупных сосудов подобные склейки (тромбы) не представляют опасности. Но это пагубно сказывается на состоянии головного мозга, поскольку в нем находится огромное количество микрокапилляров, питающих нервные клетки. Сгустки крови закупоривают сосуды. В результате нейроны не получают необходимого кислорода и нужных для его нормальной деятельности веществ, поэтому погибают. Состояние опьянения, возникающее на фоне приема алкоголя, частично объясняется именно гипоксией.

При употреблении алкоголя нейронные связи могут ослабнуть, а объем мозга — уменьшиться. Доказано, что от 100 мл водки разрушается примерно 8 тыс. мозговых клеток.

При постоянном поступлении спирта в организм ухудшаются когнитивные функции. Этанол негативно влияет на часть системы головного мозга, отвечающей за память: может развиться деменция, станет сложнее запоминать новую информацию, быстро реагировать и принимать решения.

Если у людей в возрасте около 50 лет среднее потребление алкоголя увеличивается с одной единицы (около 250 мл пива) в день до двух единиц (500 мл пива или бокал вина), в головном мозге происходят изменения, эквивалентные старению на два года. Три порции алкоголя в день в том же возрасте заставляют мозг стареть на три с половиной года.

При регулярном отравлении мозга этиловым спиртом разрушаются ткани мозга на фоне микрокровоизлияний, сглаживается кора больших полушарий. С течением времени мозг страдающего алкоголизмом уменьшается в размерах и объеме — "усыхает", — рассказал врач.

Гид потребителя

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