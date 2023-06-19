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Театр Культура

В Самаре пройдут премьеры детских краеведческих спектаклей "Новые приключения Самарика"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 июня в 16:00 и 18:00 в Доме культуры железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94) пройдут сразу два премьерных детских краеведческих спектакля "Новые приключения Самарика" (6+).

Уникальностью спектакля является то, что на сцену наравне со взрослыми профессиональными актерами поднимутся дети-актеры с ограниченными возможностями здоровья.

Еще одной изюминкой станет один из главных героев — хранитель Самары Самарик, сказочный персонаж из волшебных историй самарской детской писательницы Марии Пашининой.

"Мы хотим легким театральным языком рассказать детям и взрослым об удивительных вехах в истории Самары, — говорит Мария Пашинина. — Чтобы дети не только увидели интересное действо, но и узнали много нового о родном городе".

Зрители увидят, как строилась самарская крепость, побывают на ярмарке, посетят Рождественский бал и особняк Сандры Курлиной, перенесутся в Иверский монастырь XIX века и военное прошлое, вспомнят или впервые познакомятся с пионерским детством, а также соберут похищенные у Самарика дары.

Спектакль создан с помощью средств губернского гранта в области культуры и искусства от министерства культуры Самарской области.

Руководитель проекта — Оксана Мартынова, АНО "Студия инклюзивного творчества". В спектакле задействованы: Самарский художественный театр, экспериментально-пластический театр "Рука в руке" (АНО "Студия инклюзивного творчества"). Режиссер-постановщик — Ольга Рябова, автор идеи, участник команды сценаристов Мария Пашинина.

Вход свободный. Количество мест ограничено.

Запись в группе во "Вконтакте" или по телефону 89277280539.

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