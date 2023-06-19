В Самаре пройдут премьеры детских краеведческих спектаклей "Новые приключения Самарика"

В понедельник, 19 июня в 16:00 и 18:00 в Доме культуры железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94) пройдут сразу два премьерных детских краеведческих спектакля "Новые приключения Самарика" (6+).
Уникальностью спектакля является то, что на сцену наравне со взрослыми профессиональными актерами поднимутся дети-актеры с ограниченными возможностями здоровья.
Еще одной изюминкой станет один из главных героев — хранитель Самары Самарик, сказочный персонаж из волшебных историй самарской детской писательницы Марии Пашининой.
"Мы хотим легким театральным языком рассказать детям и взрослым об удивительных вехах в истории Самары, — говорит Мария Пашинина. — Чтобы дети не только увидели интересное действо, но и узнали много нового о родном городе".
Зрители увидят, как строилась самарская крепость, побывают на ярмарке, посетят Рождественский бал и особняк Сандры Курлиной, перенесутся в Иверский монастырь XIX века и военное прошлое, вспомнят или впервые познакомятся с пионерским детством, а также соберут похищенные у Самарика дары.
Спектакль создан с помощью средств губернского гранта в области культуры и искусства от министерства культуры Самарской области.
Руководитель проекта — Оксана Мартынова, АНО "Студия инклюзивного творчества". В спектакле задействованы: Самарский художественный театр, экспериментально-пластический театр "Рука в руке" (АНО "Студия инклюзивного творчества"). Режиссер-постановщик — Ольга Рябова, автор идеи, участник команды сценаристов Мария Пашинина.
Вход свободный. Количество мест ограничено.
Запись в группе во "Вконтакте" или по телефону 89277280539.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.