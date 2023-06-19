Даниил Веселов дебютировал за молодежную сборную России

Голкипер "Крыльев Советов" Даниил Веселов дебютировал в составе молодежной сборной России в контрольном матче против "Торпедо-БелАЗ".
Встреча проходила в Белоруссии, самарский вратарь вышел после перерыва и сыграл тайм. Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?