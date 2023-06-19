В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самарском театре оперы и балета 17 и 18 июня прошли два премьерных показа балета Александра Глазунова "Раймонда". Третий показ состоится 24 июня.

Балетмейстер-постановщик — художественный руководитель балета Самарского театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик и дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам — народный художник России Вячеслав Окунев. Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2018, 2019) Александр Наумов. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Юлиана Малхасянц и Алексей Конкин, ассистент дирижера-постановщика — Алишер Бабаев, ассистент художника-постановщика — Александр Пырялин.

Сценарий русско-французской писательницы и журналистки Лидии Пашковой основан на средневековой легенде о девушке, ожидающей из рыцарского похода своего возлюбленного. Средневековые сюжеты были очень популярны в России конца XIX века. Огромный интерес к той эпохе проявлял и композитор Александр Глазунов. Несмотря на работу над Шестой симфонией, он с большим энтузиазмом взялся за создание музыки к балету.

Мировая премьера "Раймонды" в постановке балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 г. в Мариинском театре. Для композитора она стала первом опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа — последней большой работой.

В 1900 г. балетмейстер Александр Горский вместе с Иваном Хлюстиным, взяв за основу хореографию Петипа, представил премьеру "Раймонды" в Большом театре, а в 1908 г. он создал собственную оригинальную постановку балета. Именно эту хореографическую версию увидели самарские зрители.

В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение этого дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина: "Балет "Раймонда" — это огромная работа творческого коллектива Самарского театра оперы и балета под руководством Евгения Хохлова и Юрия Бурлаки. Балет особенный, сложный с точки зрения хореографии. Он не идет ни в одной стране мира, ни в одном театре в той постановке, которую воспроизвел Юрий Бурлака. Это эксклюзив нашего региона, и он будет интересен не только самарским зрителям, но и гостям из других регионов".

Евгений Хохлов: "Так получилось, что мы поставили "Раймонду" в год 125-летия первой постановки в Санкт-Петербурге и 115-летия хореографической версии Александра Горского в Москве. Мне кажется, это самая масштабная и сложная балетная премьера нашего театра, которая потребовала мобилизации всей нашей труппы. Партитура Александра Глазунова сложная, оркестру она далась нелегко. Но музыка "Раймонды" такая чистая, искренняя, добрая — в нее просто невозможно не влюбиться, поэтому мы с большим удовольствием работали над ней. Не могу не сказать отдельные слова благодарности нашему замечательному другу, петербургскому меценату Вячеславу Заренкову, который фактически подарил театру великолепные декорации и костюмы работы художника Вячеслава Окунева".

Юрий Бурлака: "Сегодня мы представляем реконструкцию спектакля Александра Горского 1908 года. В русском классическом наследии "Раймонда" — самый большой и густонаселенный балет. В такой версии этой постановки нет ни в одном театре мира. Мы старались сделать спектакль эксклюзивным именно для самарского театра, собирали различные исторические материалы. Возрождая сегодняшнюю версию старинного спектакля, я посвящаю ее памяти моих учителей, мастеров Большого театра, которые передали мне бесценные сведения об этом балете".