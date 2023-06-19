В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самарском театре оперы и балета 17 и 18 июня прошли два премьерных показа балета Александра Глазунова "Раймонда". Третий показ состоится 24 июня.
Балетмейстер-постановщик — художественный руководитель балета Самарского театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик и дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам — народный художник России Вячеслав Окунев. Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2018, 2019) Александр Наумов. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Юлиана Малхасянц и Алексей Конкин, ассистент дирижера-постановщика — Алишер Бабаев, ассистент художника-постановщика — Александр Пырялин.
Сценарий русско-французской писательницы и журналистки Лидии Пашковой основан на средневековой легенде о девушке, ожидающей из рыцарского похода своего возлюбленного. Средневековые сюжеты были очень популярны в России конца XIX века. Огромный интерес к той эпохе проявлял и композитор Александр Глазунов. Несмотря на работу над Шестой симфонией, он с большим энтузиазмом взялся за создание музыки к балету.
Мировая премьера "Раймонды" в постановке балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 г. в Мариинском театре. Для композитора она стала первом опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа — последней большой работой.
В 1900 г. балетмейстер Александр Горский вместе с Иваном Хлюстиным, взяв за основу хореографию Петипа, представил премьеру "Раймонды" в Большом театре, а в 1908 г. он создал собственную оригинальную постановку балета. Именно эту хореографическую версию увидели самарские зрители.
В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение этого дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.
Министр культуры Самарской области Ирина Калягина: "Балет "Раймонда" — это огромная работа творческого коллектива Самарского театра оперы и балета под руководством Евгения Хохлова и Юрия Бурлаки. Балет особенный, сложный с точки зрения хореографии. Он не идет ни в одной стране мира, ни в одном театре в той постановке, которую воспроизвел Юрий Бурлака. Это эксклюзив нашего региона, и он будет интересен не только самарским зрителям, но и гостям из других регионов".
Евгений Хохлов: "Так получилось, что мы поставили "Раймонду" в год 125-летия первой постановки в Санкт-Петербурге и 115-летия хореографической версии Александра Горского в Москве. Мне кажется, это самая масштабная и сложная балетная премьера нашего театра, которая потребовала мобилизации всей нашей труппы. Партитура Александра Глазунова сложная, оркестру она далась нелегко. Но музыка "Раймонды" такая чистая, искренняя, добрая — в нее просто невозможно не влюбиться, поэтому мы с большим удовольствием работали над ней. Не могу не сказать отдельные слова благодарности нашему замечательному другу, петербургскому меценату Вячеславу Заренкову, который фактически подарил театру великолепные декорации и костюмы работы художника Вячеслава Окунева".
Юрий Бурлака: "Сегодня мы представляем реконструкцию спектакля Александра Горского 1908 года. В русском классическом наследии "Раймонда" — самый большой и густонаселенный балет. В такой версии этой постановки нет ни в одном театре мира. Мы старались сделать спектакль эксклюзивным именно для самарского театра, собирали различные исторические материалы. Возрождая сегодняшнюю версию старинного спектакля, я посвящаю ее памяти моих учителей, мастеров Большого театра, которые передали мне бесценные сведения об этом балете".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.