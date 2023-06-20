В мэрии Самары выделили 40 млн рублей на содержание контейнерных площадок

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подыскивает подрядчика, который выполнит работы по содержанию контейнерных площадок. Начальная цена контракта — 40 млн рублей.

Победитель торгов должен будет проводить: санитарно-эпидемиологические мероприятия (промывать и дезинфицировать площадки, контейнеры, собирать и погружать ТКО в мусоросборники, косить траву на участках, прилегающих к площадке и чистить от снега и т. д.); грунтовать и красить металлические поверхности, обновлять и ремонтировать поврежденные и деформированные элементы).

Подрядчика определят после 3 июля, он должен исполнить контракт до 31 декабря 2023 года.