В Самаре прошел шестой этап детского футбольного турнира "Чемпионата Победителей"

17 июня 2023 года на территории тренировочной площадки ГАУ СО "Самара Арена" "Восход" (тренировочное поле стадиона "Солидарность Самара Арена") состоялся шестой региональный этап первого всероссийского детского футбольного турнира "Чемпионат Победителей".

Восемь детских команд вышли на футбольное поле, чтобы побороться за очередную путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

Начался турнир с официальной церемонии открытия. Детей поприветствовали член общественной палаты Самарской области Светлана Полдамасова, председатель попечительского совета БФ "Ветер Добрых Перемен" Денис Игнатов, а также легенды российского футбола — Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Никита Баженов.

Денис Игнатов рассказал, что "Чемпионат Победителей" — это футбольный благотворительный турнир, который проводится на территории всей страны.

"Дети обязательно должны проявить свое мастерство. Встретиться на одной площадке с такими знаменитыми футболистами, которые сюда сегодня приехали, это будет для них воспоминание на всю жизнь", - уверена Светлана Полдамасова.

Дмитрий Сычев по итогам турнира заявил: "Самое главное — это дети. Подарить сегодняшний праздник здесь в Самаре — это большое дело".

"Мы рады, что в Самаре прошло такое замечательное мероприятие, которое приобщает к футболу детей и способствует развитию детского спорта. Сделать футбол доступным для всех ребят — благородная идея. Важно поддерживать такие проекты, рассказывать о них в СМИ. Это прекрасно, что в центре внимания журналистов — детский спорт и благотворительность", - отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

Участниками турнира в Самаре были:

1. Команда "Гармония" (ГКУ СО "Тольяттинский СРЦН "Гармония");

2. Команда "Активисты" (ГКУ СО СРЦН "Наш дом", Новокуйбышевск);

3. Команда "Единство" (ГКУ СО ЦП ДОПР "Единство", Тольятти);

4. Команда "Крылья Ровесника" (ГКУ СО "КЦСО "Ровесник", Самара);

5. Команда "Иволга" (ЦП ДОПР "Иволга", Самара);

6. Команда "Факел" (ГКУ СО "Тольяттинский социальный приют для детей и подростков "Дельфин");

7. Команда "Искра" (ГКУ СО ЦП ДОПР "Искра", Сызрань);

8. Команда "Наши дети".

По итогам группового этапа были определены пары, которые боролись за итоговые места самарского этапа регионального этапа.

В полуфинале команда "Единство" играла с командой "Факел" и победила со счетом 4:0. Во втором полуфинале команда "Наши дети" уступила команде "Искра" со счетом 1:10.

В матче за 3 место команда "Факел" оказалась сильнее команды "Наши дети". Игра закончилась со счетом 11:4. В решающем матче была нешуточная борьба. Счет 4:3 говорит сам за себя. Победу одержала команда "Искра", а команда "Единство" заняла второе место.

Таким образом, команда "Искра" едет в Москву на суперфинал "Чемпионата Победителей".



Сразу после финального матча детей ждали еще сказочные подарки от звезд российского футбола.

Дети с ограниченными возможностями здоровья "Крылья мечты" сыграли "Звездный матч" против звезд футбола. После завершения "Звездного матча", состоялся гала-матч между командами детей и командой звезд российского футбола. Победила дружба со счетом 4:4.

В конце состоялась торжественная церемония награждения. Игроки и болельщики каждой команды получили на память дипломы, медали, индивидуальные подарки и фотокарточки с автографами футболистов-участников турнира. Также, в подарок каждому центру был передан кубок участника турнира, мяч и футболка, подписанные сборной России по футболу.