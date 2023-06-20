Жителя Тольятти будут судить за угрозы убийства из-за дорожного конфликта

В Тольятти отправили в суд уголовное дело об угрозе убийства. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 17 мая жители одного подъезда поссорились из-за незначительного ДТП во дворе. По сообщениям в соцсетях, машина одного из участников конфликта покатилась и задела припаркованную иномарку.

По версии следствия, после этого несколько человек серьезно избили оппонента, а один еще и угрожал убить того осколком стеклянной бутылки.