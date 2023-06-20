Более 4 тыс. самарцев остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 июня, в Самаре произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения в районе ул. Аэродромной, 109. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.